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Поздравление Порошенко: В Крым и на Донбасс вернемся с миром

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 1/1/2019
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Президент Петр Порошенко обещает, что вернет оккупированные Крым и Донбасс, и вся украинская семья воссоединится за одним столом.
Как сообщает tezadlar.az, oб этом он сказал в новогоднем поздравлении. "Обращаюсь к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса. Мы обязательно вернемся к вам с миром, какой бы длинной не была дорога. Наша семья непременно воссоединится за столом, за которым Новый год встречают по киевскому времени", - сказал президент. Он напомнил, что в 2019 году будут отмечать столетие Акта злуки.
"Мы ничего не хотим больше, чем мира. И никто не хочет мира больше, чем мы", - подчеркнул Порошенко.
Он поздравил украинских воинов, которые "гарантируют нам тишину и покой в ​​эту новогоднюю ночь", моряков в русском плену, среди которых трое раненых, украинских политзаключенных в российских тюрьмах и граждан, ставших заложниками на временно оккупированных территориях.
Президент также вспомнил о создании независимой украинской церкви.
"Родилась, наконец, автокефальная Православная Церковь Украины, признанная
мировым православием. Это – настоящее чудо! Это – знак Божий, что у нас, украинцев, все будет хорошо", - сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что так Украина стала дальше от Москвы и ближе к Европе.
"Это – четкая стратегия, которой неуклонно придерживаемся течение последних пяти лет. Мы идем своим путем. Ни обещания манны небесной, ни зерна уныния, ни зелье раздора – ничто не должно развернуть нас назад", - сказал глава государства.
Порошенко призвал украинцев объединяться, потому что "в единстве сила народа".
"Самое тяжелое уже прошло, и худшее – тоже позади. Впереди – постепенный рост экономики и восстановление уровня жизни. Главное – в предвыборной гонке не затоптать ростки развития, пророщенные ценой больших жертв и колоссальных усилий каждого из вас. И тогда мы точно победим", - поздравил президент.


         

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