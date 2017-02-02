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Людоед из Ульяновской области получил 12,5 лет колонии

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 2/2/2017
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В Ульяновской области осужден местный житель Олег Холодов, убивший своего собутыльника и съевший часть его тела. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима по статье «Убийство» (уголовного наказания за каннибализм в России не существует). Также суд в возмещение морального ущерба постановил взыскать с него миллион рублей в пользу родного брата погибшего.

Преступление было совершено в Новоульяновске в мае 2016 года. Жертва — 51-летний мужчина по имени Валерий — участвовала в застолье вместе с Холодовым. Между ними произошел конфликт, завершившийся расправой. Холодов бил оппонента по голове металлической палкой и гвоздодером, а после отчленил часть его тела, пожарил ее и съел.

В октябре 2016-го в Новокузнецке были осуждены убийца-каннибал и его сообщник, расправившиеся с женщиной после совместного распития спиртного. Оба получили по 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.


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