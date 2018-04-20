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Россияне смогут подать заявление в ЗАГС за год до даты регистрации
Соответствующий законопроект разработало Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
Россияне смогут подавать заявление в загс за год до предполагаемой даты заключения брака. Соответствующий законопроект подготовило Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, передает газета «Известия».
Сейчас заявление через сайт госуслуг можно подать за месяц или максимум за полгода до даты торжественного события. Согласно пояснительной записке к законопроекту, такая система неудобна ни загсам, ни самим гражданам.
«Это приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также невозможности для граждан удобным для них образом выбрать дату и время госрегистрации брака», — сказано в документе.
Кроме того, из-за большого числа желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты в действующей норме имеется и коррупциогенная составляющая, утверждают в министерстве.
Сейчас заявление через сайт госуслуг можно подать за месяц или максимум за полгода до даты торжественного события. Согласно пояснительной записке к законопроекту, такая система неудобна ни загсам, ни самим гражданам.
«Это приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также невозможности для граждан удобным для них образом выбрать дату и время госрегистрации брака», — сказано в документе.
Кроме того, из-за большого числа желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты в действующей норме имеется и коррупциогенная составляющая, утверждают в министерстве.
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