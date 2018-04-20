  



Qonşusunun evindən 4270 manatlıq oğurluq etdi və...

Qonşusunun evindən 4270 manatlıq oğurluq etdi və...

“Arif Alışanovu öldürmək planı olmayıb”

“Arif Alışanovu öldürmək planı olmayıb”

Yasamalın baçısı: “Rayonda 4300 daşınmaz əmlak sökülüb”

Yasamalın baçısı: “Rayonda 4300 daşınmaz əmlak sökülüb”

﻿ SOCAR-IN

﻿ SOCAR-IN "QAZ İXRAC" İDARƏSİ RƏİSİNİN 1-Cİ MÜAVİNİNƏ SƏRT İTTİHAM-YENİLƏNİR

«CƏNAB PREZİDENT, VƏLİ HÜSEYNOV KİMİ MƏMURLARLA NECƏ İŞLƏMƏK OLAR?»-YENİLƏNİR

«CƏNAB PREZİDENT, VƏLİ HÜSEYNOV KİMİ MƏMURLARLA NECƏ İŞLƏMƏK OLAR?»-YENİLƏNİR

RAFİQ ƏLİYEV: Ayrılığın üzü dönsün... (Esse)

RAFİQ ƏLİYEV: Ayrılığın üzü dönsün... (Esse)


﻿

Россияне смогут подать заявление в ЗАГС за год до даты регистрации

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 20/4/2018
Соответствующий законопроект разработало Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
image here

Россияне смогут подавать заявление в загс за год до предполагаемой даты заключения брака. Соответствующий законопроект подготовило Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, передает газета «Известия».
Сейчас заявление через сайт госуслуг можно подать за месяц или максимум за полгода до даты торжественного события. Согласно пояснительной записке к законопроекту, такая система неудобна ни загсам, ни самим гражданам.
«Это приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также невозможности для граждан удобным для них образом выбрать дату и время госрегистрации брака», — сказано в документе.
Кроме того, из-за большого числа желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты в действующей норме имеется и коррупциогенная составляющая, утверждают в министерстве.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Ağsuçayın beton layları uçdu, rayonda evlərə təhlükə yarandı

13:20 Ağsuçayın beton layları uçdu, rayonda evlərə təhlükə yarandı

Rövşən Cavadov niyə Heydər Əliyevi ömürlük prezident görmək istəyirdi?-VIDEO

15:38
Rövşən Cavadov niyə Heydər Əliyevi ömürlük prezident görmək istəyirdi?-VIDEO

TODANIN BAŞI DUMANLI... - YENİLƏNDİ-VİDEO

12:49
TODANIN BAŞI DUMANLI... - YENİLƏNDİ-VİDEO

«CƏNAB PREZİDENT, VƏLİ HÜSEYNOV KİMİ MƏMURLARLA NECƏ İŞLƏMƏK OLAR?»-YENİLƏNİR

06:45
«CƏNAB PREZİDENT, VƏLİ HÜSEYNOV KİMİ MƏMURLARLA NECƏ İŞLƏMƏK OLAR?»-YENİLƏNİR

ABŞ səfirliyi Ermənistandakı vətəndaşlarına xəbərdarlıq edib

11:24 ABŞ səfirliyi Ermənistandakı vətəndaşlarına xəbərdarlıq edib

Bakıda yağış, dağlıq ərazilərdə isə qar gözlənilir

20:27 Bakıda yağış, dağlıq ərazilərdə isə qar gözlənilir

Həftəbecər

14:29 Həftəbecər

SABUNÇUNUN BAŞÇISI HEYDƏR PARKINI NİYƏ MÜHASİRƏYƏ ALIB? - YENİLƏNDİR

09:16
SABUNÇUNUN BAŞÇISI HEYDƏR PARKINI NİYƏ MÜHASİRƏYƏ ALIB? - YENİLƏNDİR

«Təzadlar» Əyyub Kərimovun ən son videosunu təqdim edir-VİDEO

14:10
«Təzadlar» Əyyub Kərimovun ən son videosunu təqdim edir-VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.