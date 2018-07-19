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Журналист без диплома
“Не огорчаюсь, если люди меня не понимают, – огорчаюсь, если я не понимаю людей”.
Конфуций
“Человек, желающий исповедовать добро во всех случаях жизни, неминуемо погибнет среди множества людей, чуждых добру”.
Макиавелли
Остаться собой
4-го марта 2005-го года состоялись похороны Эльмара Гусейнова, главного редактора легендарного журнала «Монитор». Азербайджанский народ прощался с одним из своих сынов. Азербайджанская журналистика провожала в последний путь своего последнего самурая.
И сегодня, за день до этой даты, мы хотим выполнить свой гражданский долг и вспомнить Эльмара. Ведь память священна. И мы не имеем права забывать наше прошлое.
В 1987-ом году киностудией «Азербайджанфильм» им. Дж. Джабарлы был снят фильм «Чёртик под лобовым стеклом». Режиссером-постановщиком был Октай Мир-Касимов, автором сценария – Асим Джалилов. Главную роль блистательно сыграл Фахрадин Манафов. Пользуясь случаем, выражаем нашу бесконечную благодарность всем, кто участвовал в создании этой уникальной единицы Азербайджанского кинематографа. Фильм повествует о том, как трудно честному журналисту даётся поиск истины, какие испытания ему приходится выдерживать. На долю Эльмара также выпало много испытаний. И он, как и главный герой фильма «Чёртик под лобовым стеклом», не свернул с прямого пути, не изменил своим жизненным принципам несмотря ни на что. Остаться собой очень трудно, это удаётся лишь избранным.
Как-то Эльмару устроили встречу с представителем одной влиятельной международной финансовой структуры (реквизиты не указываем, дабы нас не обвинили в том, что мы оскорбляем честных людей). На этой встрече ему сделали предложение, от которого трудно отказаться (финансовая поддержка в обмен на согласие публиковать то, что выгодно этой структуре). Эльмар не принял это предложение. Несмотря на то, что ему часто приходилось сталкиваться с проблемами нехватки финансовых ресурсов.
«Сотрудник» внешней разведки
Бытует мнение, что Эльмар совершил ошибку, оставшись в Азербайджане и не уехав за границу, благо подобные предложения имели место быть. Мол, тем самым он бы остался в живых и смог приносить пользу стране и народу. На наш взгляд Эльмар не уехал по одной простой причине. Уехав, он перестал бы себя уважать.
Небезынтересна и позиция определённой части читателей журнала «Монитор». Некоторые наши сограждане уже в пятницу приходили в киоски и, напрочь забыв все правила профессиональной конспирации, активно интересовались, будет ли завтра в продаже журнал «Монитор». А в воскресенье, вдоволь насладившись чтением очередного выпуска «Монитор»а, приходили и говорили, что Эльмар работает на КГБ. Прошло много лет, но эти граждане так и не поведали миру, в каком именно отделе КГБ работал «генерал-майор Гусейнов».
В одном из своих рассказов Салтыков-Щедрин делит читателей на четыре категории: читатель-ненавистник, солидный читатель, читатель-простец и читатель-друг. Увы, но вышеупомянутых наших сограждан можно отнести токмо к первой категории. Следуя их логике, получается, что, если человек говорит то, о чём молчат другие (потому что им так выгодно в данный момент), то он обязательно агент иностранных разведок. Да, странная логика. Но что поделаешь, каждому своё.
Конечно, и у Эльмара были настоящие читатели-друзья, но их, увы, было совсем немного. И то, что вчера почтить его память пришли всего несколько человек, лишнее тому подтверждение. Но мы абсолютно уверены, что у тех, кто не пришли вчера на могилу Эльмара, были дела всепланетной важности, которые ну никак невозможно было отложить. И мы были бы неисправимыми злопыхателями, если бы даже мысленно посмели покритиковать их за это.
Кстати о разведчиках. Öyrətmək olmasın, но автор знаменитого «Робинзона Крузо» Даниель Дефо был разведчиком, что, однако, не помешало ему занять своё место в ряду классиков мировой литературы. То же самое можно сказать про Бомарше, Моэма. И даже в трудовой биографии товарища Флеминга можно найти подобные «серьёзные недостатки».
Пускай я денег не скопил, мои статьи – моё богатство
Своей семье он не оставил практически ничего кроме своего имени и книг. И этого оказалось вполне достаточно. Его отношение к книгам – это тема отдельной статьи. К смерти относился философски, говоря «двум смертям не бывать, одной не миновать».
Он думал сначала о других, а потом о себе. Это свойственно людям добрым. Он был по-настоящему добрым человеком, со всеми своими недостатками и ошибками, за которые сполна заплатил ещё при жизни.
Он принадлежал к противоречивому и очень сложному советскому времени. И чтобы там не говорили про это время, это было время больших людей, которые верили в светлые идеалы и стремились к ним, порой не жалея даже собственных жизней.
Если анализировать психотип Эльмара, то его можно сравнить с такими личностями как Высоцкий, Цой, Тальков. Как и они, он смог оставаться свободным до конца. Как и они, он не боялся иметь своё мнение и высказывать его вслух. Как и они, он не был сторонником жизненного кредо господина Фамусова.
Практически все, кто его знал, отмечают отличительную черту его характера – неподдельную скромность. И даже уйдя в мир иной, ему удалось сохранить эту черту. Сегодня, когда вспышки павлинной самовлюблённости и приступы низкосортного нарциссизма, увы, перестали быть редкостью, говорить о скромности как-то не к месту. И тем не менее.
Он умел доверять людям и ждал от них то же самое, умел помогать и не ждал благодарности. Умел дружить, но не прощал предательства. Не был жестоким, но мог поставить на место одним словом. Был немногословен, но при необходимости мог сказать хорошую речь. Жертвовал собственными интересами ради общего блага.
Мы намерено не говорили о его наградах и других заслугах, чтобы не переходить ту черту, которую ему удалось сохранить, даже уйдя в мир иной.
Его вера в Аллаха, добро, справедливость была безграничной. Такое счастье даётся не каждому.
Говорит и показывает Монитор
В качестве утешения для тех, кто решит продолжать борьбу, я приведу цитату из «Бусидо» – самурайского кодекса чести: "Настоящий самурай продолжает драться даже тогда, когда не остаётся надежды. Им движет не желание победить, а стремление сохранить честь. Потому что в этой жизни честь самурая превыше жизни...".
Мы продолжаем бороться.
Хотя нет уже веры, не осталось людей, которым можно было бы верить, и идей, которые давали бы веру.
Но осталось главное – человеческое достоинство.
я – счастливый человек.
Потому что каждое утро мне не стыдно смотреть в зеркало.
И поверьте – ради этого стоит бороться.
Потому что самураи были правы – честь действительно превыше всего...
Как найти Полярную звезду
По своей профессии Эльмар не был журналистом. В связи с этим вспоминаются слова д’Артаньяна из бессмертного романа Александра Дюма «Три мушкетёра»: «На мне нет одежды мушкетёра, но душой я мушкетёр. Сердце моё – сердце мушкетёра, я чувствую это и действую как мушкетёр». У Эльмара не было диплома журналиста, но душой и сердцем он был настоящим журналистом. Он и ушёл из жизни как настоящий журналист.
Итальянский журналист Марко Незе написал своё литературное произведение «Спрут» на основе известного одноимённого фильма. Мы хотели бы привести один фрагмент из этого романа.
«Оставшись наедине с Фроло, Коррадо сел рядом с постелью и улыбнулся ему.
– Я хочу рассказать тебе, – начал он, – одну историю из своего детства. Мне было лет восемь, когда однажды учительница нам объяснила, как найти Полярную звезду. Надо отыскать на небе маленькую повозку, подняться вдоль её дышла и вот она, звезда, которая много веков указывает путь людям. – Каттани глубоко вздохнул. – Казалось, чего легче. И вот как-то вечером я решил попробовать её найти. Но, увидев на небе тысячи звёзд, я воскликнул: «Пресвятая мадонна, да разве её отыщешь? Откуда надо начать?». Я был растерян, ошарашен. Вот так же, как сейчас. Я и сегодня себя спрашиваю: разве могу я, маленький человек, в одиночку найти правильный путь?
Коррадо слегка покачал головой и встал. Ободряюще похлопал на прощание Фроло по плечу.
– Ну, я пошёл.
Выйдя из палаты, он не спеша побрёл по длинному серому коридору. Открыл стеклянную дверь и поёжился от прохладного вечернего воздуха. Поднял воротник плаща, закурил сигарету. Над головой было чистое, ясное небо, усеянное множеством звёзд.
Коррадо начал спускаться по длинной лестнице во двор больницы. И тут, в ночной тишине, он услышал звук открывающейся дверцы одной из стоявших во дворе машин «скорой помощи». Резкий, сухой, зловещий звук, вслед за которым щёлкнула дверца другой машины.
Каттани продолжал идти вниз по лестнице, попыхивая сигаретой. Вдруг дверцы обеих санитарных машин широко распахнулись и внутри блеснули стволы автоматов.
– Эй, комиссар! – окликнул его хриплый, резкий голос, полный затаённой яростной злобы.
Сохраняя спокойствие, Каттани вскинул голову и спустился ещё на одну ступеньку. Он уже почти сошёл вниз, когда первая пуля ударила его, словно молотком, в плечо. Он пошатнулся, но сумел удержаться на ногах. И сразу же автоматной очередью ему перебило ногу. Чтоб не упасть, Коррадо пришлось ухватиться за железные перила.
Ему стоило нечеловеческих усилий заставить своё тело двигаться, делать ещё и ещё один маленький шаг вперёд, будто бросая вызов своим убийцам. Но в эту минуту новая очередь прошила ему грудь, и он медленно сполз на землю у последней ступени.
Каттани лежал навзничь, с лицом, обращённым к небу, глаза его были полуоткрыты, словно он всё ещё хотел найти там, наверху, Полярную звезду.»
Наша суббота
Одну из своих статей Эльмар назвал «День сурка». В субботу 4-го марта 2006-года состоялись поминки Эльмара Гусейнова. Во дворе дома его отца, где жил и сам Эльмар. Вечером того же дня по одному из телеканалов показывали фильм «День сурка». Словно сама Судьба вспоминала главного редактора.
«Монитор» выходил по субботам. Сегодня тоже суббота. И это не случайно, что данный материал выходит именно сегодня. Эльмар жив, пока мы его помним. А помнить его мы будем всегда.
Примечание: при создании данного материала были использованы фрагменты из неопубликованной статьи «Слово о скромном человеке», написанной в июне 2016-го года.
Баку, март, 2018-ый год,
читатель журнала «Монитор» Энвер Гасымзаде
Конфуций
“Человек, желающий исповедовать добро во всех случаях жизни, неминуемо погибнет среди множества людей, чуждых добру”.
Макиавелли
Остаться собой
4-го марта 2005-го года состоялись похороны Эльмара Гусейнова, главного редактора легендарного журнала «Монитор». Азербайджанский народ прощался с одним из своих сынов. Азербайджанская журналистика провожала в последний путь своего последнего самурая.
И сегодня, за день до этой даты, мы хотим выполнить свой гражданский долг и вспомнить Эльмара. Ведь память священна. И мы не имеем права забывать наше прошлое.
В 1987-ом году киностудией «Азербайджанфильм» им. Дж. Джабарлы был снят фильм «Чёртик под лобовым стеклом». Режиссером-постановщиком был Октай Мир-Касимов, автором сценария – Асим Джалилов. Главную роль блистательно сыграл Фахрадин Манафов. Пользуясь случаем, выражаем нашу бесконечную благодарность всем, кто участвовал в создании этой уникальной единицы Азербайджанского кинематографа. Фильм повествует о том, как трудно честному журналисту даётся поиск истины, какие испытания ему приходится выдерживать. На долю Эльмара также выпало много испытаний. И он, как и главный герой фильма «Чёртик под лобовым стеклом», не свернул с прямого пути, не изменил своим жизненным принципам несмотря ни на что. Остаться собой очень трудно, это удаётся лишь избранным.
Как-то Эльмару устроили встречу с представителем одной влиятельной международной финансовой структуры (реквизиты не указываем, дабы нас не обвинили в том, что мы оскорбляем честных людей). На этой встрече ему сделали предложение, от которого трудно отказаться (финансовая поддержка в обмен на согласие публиковать то, что выгодно этой структуре). Эльмар не принял это предложение. Несмотря на то, что ему часто приходилось сталкиваться с проблемами нехватки финансовых ресурсов.
«Сотрудник» внешней разведки
Бытует мнение, что Эльмар совершил ошибку, оставшись в Азербайджане и не уехав за границу, благо подобные предложения имели место быть. Мол, тем самым он бы остался в живых и смог приносить пользу стране и народу. На наш взгляд Эльмар не уехал по одной простой причине. Уехав, он перестал бы себя уважать.
Небезынтересна и позиция определённой части читателей журнала «Монитор». Некоторые наши сограждане уже в пятницу приходили в киоски и, напрочь забыв все правила профессиональной конспирации, активно интересовались, будет ли завтра в продаже журнал «Монитор». А в воскресенье, вдоволь насладившись чтением очередного выпуска «Монитор»а, приходили и говорили, что Эльмар работает на КГБ. Прошло много лет, но эти граждане так и не поведали миру, в каком именно отделе КГБ работал «генерал-майор Гусейнов».
В одном из своих рассказов Салтыков-Щедрин делит читателей на четыре категории: читатель-ненавистник, солидный читатель, читатель-простец и читатель-друг. Увы, но вышеупомянутых наших сограждан можно отнести токмо к первой категории. Следуя их логике, получается, что, если человек говорит то, о чём молчат другие (потому что им так выгодно в данный момент), то он обязательно агент иностранных разведок. Да, странная логика. Но что поделаешь, каждому своё.
Конечно, и у Эльмара были настоящие читатели-друзья, но их, увы, было совсем немного. И то, что вчера почтить его память пришли всего несколько человек, лишнее тому подтверждение. Но мы абсолютно уверены, что у тех, кто не пришли вчера на могилу Эльмара, были дела всепланетной важности, которые ну никак невозможно было отложить. И мы были бы неисправимыми злопыхателями, если бы даже мысленно посмели покритиковать их за это.
Кстати о разведчиках. Öyrətmək olmasın, но автор знаменитого «Робинзона Крузо» Даниель Дефо был разведчиком, что, однако, не помешало ему занять своё место в ряду классиков мировой литературы. То же самое можно сказать про Бомарше, Моэма. И даже в трудовой биографии товарища Флеминга можно найти подобные «серьёзные недостатки».
Пускай я денег не скопил, мои статьи – моё богатство
Своей семье он не оставил практически ничего кроме своего имени и книг. И этого оказалось вполне достаточно. Его отношение к книгам – это тема отдельной статьи. К смерти относился философски, говоря «двум смертям не бывать, одной не миновать».
Он думал сначала о других, а потом о себе. Это свойственно людям добрым. Он был по-настоящему добрым человеком, со всеми своими недостатками и ошибками, за которые сполна заплатил ещё при жизни.
Он принадлежал к противоречивому и очень сложному советскому времени. И чтобы там не говорили про это время, это было время больших людей, которые верили в светлые идеалы и стремились к ним, порой не жалея даже собственных жизней.
Если анализировать психотип Эльмара, то его можно сравнить с такими личностями как Высоцкий, Цой, Тальков. Как и они, он смог оставаться свободным до конца. Как и они, он не боялся иметь своё мнение и высказывать его вслух. Как и они, он не был сторонником жизненного кредо господина Фамусова.
Практически все, кто его знал, отмечают отличительную черту его характера – неподдельную скромность. И даже уйдя в мир иной, ему удалось сохранить эту черту. Сегодня, когда вспышки павлинной самовлюблённости и приступы низкосортного нарциссизма, увы, перестали быть редкостью, говорить о скромности как-то не к месту. И тем не менее.
Он умел доверять людям и ждал от них то же самое, умел помогать и не ждал благодарности. Умел дружить, но не прощал предательства. Не был жестоким, но мог поставить на место одним словом. Был немногословен, но при необходимости мог сказать хорошую речь. Жертвовал собственными интересами ради общего блага.
Мы намерено не говорили о его наградах и других заслугах, чтобы не переходить ту черту, которую ему удалось сохранить, даже уйдя в мир иной.
Его вера в Аллаха, добро, справедливость была безграничной. Такое счастье даётся не каждому.
Говорит и показывает Монитор
В качестве утешения для тех, кто решит продолжать борьбу, я приведу цитату из «Бусидо» – самурайского кодекса чести: "Настоящий самурай продолжает драться даже тогда, когда не остаётся надежды. Им движет не желание победить, а стремление сохранить честь. Потому что в этой жизни честь самурая превыше жизни...".
Мы продолжаем бороться.
Хотя нет уже веры, не осталось людей, которым можно было бы верить, и идей, которые давали бы веру.
Но осталось главное – человеческое достоинство.
я – счастливый человек.
Потому что каждое утро мне не стыдно смотреть в зеркало.
И поверьте – ради этого стоит бороться.
Потому что самураи были правы – честь действительно превыше всего...
Как найти Полярную звезду
По своей профессии Эльмар не был журналистом. В связи с этим вспоминаются слова д’Артаньяна из бессмертного романа Александра Дюма «Три мушкетёра»: «На мне нет одежды мушкетёра, но душой я мушкетёр. Сердце моё – сердце мушкетёра, я чувствую это и действую как мушкетёр». У Эльмара не было диплома журналиста, но душой и сердцем он был настоящим журналистом. Он и ушёл из жизни как настоящий журналист.
Итальянский журналист Марко Незе написал своё литературное произведение «Спрут» на основе известного одноимённого фильма. Мы хотели бы привести один фрагмент из этого романа.
«Оставшись наедине с Фроло, Коррадо сел рядом с постелью и улыбнулся ему.
– Я хочу рассказать тебе, – начал он, – одну историю из своего детства. Мне было лет восемь, когда однажды учительница нам объяснила, как найти Полярную звезду. Надо отыскать на небе маленькую повозку, подняться вдоль её дышла и вот она, звезда, которая много веков указывает путь людям. – Каттани глубоко вздохнул. – Казалось, чего легче. И вот как-то вечером я решил попробовать её найти. Но, увидев на небе тысячи звёзд, я воскликнул: «Пресвятая мадонна, да разве её отыщешь? Откуда надо начать?». Я был растерян, ошарашен. Вот так же, как сейчас. Я и сегодня себя спрашиваю: разве могу я, маленький человек, в одиночку найти правильный путь?
Коррадо слегка покачал головой и встал. Ободряюще похлопал на прощание Фроло по плечу.
– Ну, я пошёл.
Выйдя из палаты, он не спеша побрёл по длинному серому коридору. Открыл стеклянную дверь и поёжился от прохладного вечернего воздуха. Поднял воротник плаща, закурил сигарету. Над головой было чистое, ясное небо, усеянное множеством звёзд.
Коррадо начал спускаться по длинной лестнице во двор больницы. И тут, в ночной тишине, он услышал звук открывающейся дверцы одной из стоявших во дворе машин «скорой помощи». Резкий, сухой, зловещий звук, вслед за которым щёлкнула дверца другой машины.
Каттани продолжал идти вниз по лестнице, попыхивая сигаретой. Вдруг дверцы обеих санитарных машин широко распахнулись и внутри блеснули стволы автоматов.
– Эй, комиссар! – окликнул его хриплый, резкий голос, полный затаённой яростной злобы.
Сохраняя спокойствие, Каттани вскинул голову и спустился ещё на одну ступеньку. Он уже почти сошёл вниз, когда первая пуля ударила его, словно молотком, в плечо. Он пошатнулся, но сумел удержаться на ногах. И сразу же автоматной очередью ему перебило ногу. Чтоб не упасть, Коррадо пришлось ухватиться за железные перила.
Ему стоило нечеловеческих усилий заставить своё тело двигаться, делать ещё и ещё один маленький шаг вперёд, будто бросая вызов своим убийцам. Но в эту минуту новая очередь прошила ему грудь, и он медленно сполз на землю у последней ступени.
Каттани лежал навзничь, с лицом, обращённым к небу, глаза его были полуоткрыты, словно он всё ещё хотел найти там, наверху, Полярную звезду.»
Наша суббота
Одну из своих статей Эльмар назвал «День сурка». В субботу 4-го марта 2006-года состоялись поминки Эльмара Гусейнова. Во дворе дома его отца, где жил и сам Эльмар. Вечером того же дня по одному из телеканалов показывали фильм «День сурка». Словно сама Судьба вспоминала главного редактора.
«Монитор» выходил по субботам. Сегодня тоже суббота. И это не случайно, что данный материал выходит именно сегодня. Эльмар жив, пока мы его помним. А помнить его мы будем всегда.
Примечание: при создании данного материала были использованы фрагменты из неопубликованной статьи «Слово о скромном человеке», написанной в июне 2016-го года.
Баку, март, 2018-ый год,
читатель журнала «Монитор» Энвер Гасымзаде
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