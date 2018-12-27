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Вегетарианство назвали губительным для всего человечества

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 27/12/2018
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Фрэнк М. Митлонер (Frank M. Mitloehner) из Калифорнийского университета в Дейвисе (США) полагает, что повсеместный отказ от мяса не уменьшит воздействие на окружающую среду, а, наоборот, усугубит его. Колонку ученого опубликовало издание Science Alert.
Многие активисты и защитники окружающей среды призывают общественность есть меньше мяса и даже обложить животные продукты налогом, чтобы сократить их потребление. По их мнению, это улучшит состояние окружающей среды и уменьшит нагрузку на природные экосистемы. Согласно одному из их аргументов, домашний скот генерирует больше парниковых газов, чем транспортный сектор. Однако Митлонер считает это утверждение ложным.
Ученый приводит данные Агентства по охране окружающей среды США, согласно которым на сельское хозяйство приходится лишь девять процентов всех антропогенных выбросов парниковых газов. Лидерами являются производство электроэнергии (28 процентов), транспорт (28 процентов) и тяжелая промышленность (22 процента). На животноводство приходится 3,9 процента.
Заблуждение, что производство мясо превышает по выбросам транспорт, возникло из-за неправильной оценки воздействия домашнего скота на климат, которая была сделана Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в 2006 году. Тогда эксперты учитывали все факторы, связанные с производством мяса, включая производство удобрений и превращение диких экосистем в пастбища. Однако при этом они игнорировали производство материалов и деталей для автомобилей и содержание дорог, учитывая только выхлопные газы. Это исказило результаты исследования.
Митлонер также указывает, что, даже если все американцы откажутся от животных продуктов, они сократят выбросы парниковых газов лишь на 2,6 процента. В то же время внедрение новых технологий уменьшило общее воздействие на окружающую среду со стороны мясной индустрии на 11,3 процента, начиная с 1961 года, а производство мяса с тех пор увеличилось в два раза. Глобальный отказ от мяса станет ударом для продовольственной безопасности. Растительная пища хуже удовлетворяет потребность человека в калориях, поскольку организм людей не способен усваивать клетчатку в отличие от растительноядных животных. Кроме того, животноводство обеспечивает средствами для существования около одного миллиарда человек.
Повсеместный переход на вегетарианство потребует новых сельскохозяйственных угодий, однако только 30 процентов всех имеющихся земель могут быть использованы для выращивания культурных растений. Поскольку к 2050 году численность населения составит 9,8 миллиарда человек, то употребление мяса в этом случае будет менее вредным для окружающей среды, чем расширение площадей для культивации растений.
lenta


         

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