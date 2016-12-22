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Курьерская фирма извинилась перед москвичкой за пожелание смерти в посылке
Воронова отправила девятикилограммовую коробку с конфетами в Азербайджан в подарок другу.
Девушка получит денежную компенсацию в размере 10 тысяч 240 рублей
Москвичка Олеся Воронова получила от курьерской фирмы Pony Express извинения и компенсацию в размере 10 тысяч 240 рублей за то, что один из сотрудников вложил в посылку пожелание смерти. Об этом сообщила сама девушка на своей странице в Facebook.
Олеся в комментариях предложила переправить посылку с конфетами в центральный офис почтовой компании в Нью-Йорке.
По ее словам, сотрудница, вложившая записку с пожеланиями смерти в посылку, была уволена, а руководство компании пообещало разобраться в резонансном происшествии. kp
Напомним, Воронова отправила девятикилограммовую коробку с конфетами в Азербайджан в подарок другу. Через несколько дней сотрудники службы позвонили Олесе и потребовали сертификаты на сладости, о которых раньше не предупреждали. Тогда девушка попросила оформить возврат посылки. Когда она открыла посылку, ее в коробке была вложена записка с текстом «Умри, мразь».
Москвичка Олеся Воронова получила от курьерской фирмы Pony Express извинения и компенсацию в размере 10 тысяч 240 рублей за то, что один из сотрудников вложил в посылку пожелание смерти. Об этом сообщила сама девушка на своей странице в Facebook.
Олеся в комментариях предложила переправить посылку с конфетами в центральный офис почтовой компании в Нью-Йорке.
По ее словам, сотрудница, вложившая записку с пожеланиями смерти в посылку, была уволена, а руководство компании пообещало разобраться в резонансном происшествии. kp
Напомним, Воронова отправила девятикилограммовую коробку с конфетами в Азербайджан в подарок другу. Через несколько дней сотрудники службы позвонили Олесе и потребовали сертификаты на сладости, о которых раньше не предупреждали. Тогда девушка попросила оформить возврат посылки. Когда она открыла посылку, ее в коробке была вложена записка с текстом «Умри, мразь».
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