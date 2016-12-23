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The Guardian разозлился на критика, восхитившегося снимками убийства Карлова

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 23/12/2016
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Британских журналистов возмутило, что фотографии с места жестокого преступления назвали "произведением искусства"
Британские журналисты возмущены заявлением американского художественного критика Джерри Зальца, который назвал фотографии с места убийства посла Росси Андрея Карлова "произведением искусства".
Зальц после теракта в Анкаре он написал, что снимки, запечатлевшие преступление, "странным образом прекрасны" и напоминают ему о лучших работах Караваджо.( kp)
На это обозреватель The Guardian Эмма Брокс ответила, что "убийство людей не может быть произведением искусства". Она назвала неуместным анализ экспозиции и цветовой гаммы фотографий, который провел Зальц.
Брокс припомнила, что такие же инфантильные высказывания позволил себе немецкий композитор Карлхайнц Штокхаузен после трагедии 9/11 в Нью-Йорке. Он назвал нападение на башни-близнецы «величайшим произведением искусства».
Она отметила, что ели так рассуждать, то произведением искусства можно назвать и известную надпись на воротах Освенцима.
«Но это не было и никогда не станет произведением искусства», - подчеркнула Брокс.


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