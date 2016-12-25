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МЕДИНСКИЙ: "ВСЕГО ТРИ ДНЯ НАЗАД ХАЛИЛОВУ ВРУЧИЛИ ПРЕМИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА"

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 25/12/2016
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Министр культуры России выразил соболезнования в связи с катастрофой Ту-154 над Черным морем и обещал оказать помощь семьям погибших
Министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154 под Сочи, при котором погибло 92 человека.
"Это страшная утрата для всех нас. Из жизни ушли артисты Ансамбля имени Александрова – главного военного художественного коллектива России. Ансамбля, который стал одним из культурных символов страны", - скорбит по погибшим Министр культуры Владимир Мединский.

"Из жизни ушёл руководитель ансамбля Валерий Халилов. Всемирно признанный профессионал, жизнелюбивый человек, которого я имел честь хорошо знать. Всего три дня назад ему вручали премию Правительства РФ за организацию единственного в своём роде фестиваля «Спасская башня»".

По словам Мединского, министерство окажет содействие в оказании помощи семьям погибших артистов и увековечивании их памяти: "Свои жизни все они отдали на пути в Сирию, где должны были выступать перед нашими солдатами и офицерами. Искренне соболезную семьям погибших, глубоко разделяю вашу скорбь".


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