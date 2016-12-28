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ГЛАВНОЙ ВЕРСИЕЙ ТРАГЕДИИ ТУ-154 НАЗВАНА ОШИБКА ПИЛОТИРОВАНИЯ

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 28/12/2016
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Такой вывод сделали после предварительной проверки записей черного ящика
Наиболее вероятной причиной крушения Ту-154 является ошибка в управлении самолетом.
Эксперты сделали такой вывод после анализа записей черного ящика, извлеченного из моря.
«Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной», - приводит Интерфакс слова источника.
Среди вероятных версий крушения ранее назывался перегруз, однако источник «КП» опроверг это предположение. По его словам, на борту лайнера находились только личные вещи пассажиров, дополнительных грузов не было.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился над Черным морем ранним утром в 25 декабря. Находившиеся на борту 92 человека погибли.


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