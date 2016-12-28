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Следствие догадалось, что убило Ту-154
Во вторник был расшифрован параметрический самописец самолета Ту-154Б2 Минобороны РФ, рухнувшего в минувшее воскресенье в Черное море. Согласно предварительному анализу данных, полученных с "черного ящика", развитие нештатной ситуации на борту могло начаться с не убравшихся по какой-то причине закрылков. Пытаясь компенсировать возникший из-за этого пикирующий момент, пилоты усугубили ситуацию до критической, чрезмерно задрав нос самолета.
Как стало известно "Ъ", во вторник утром водолазам удалось обнаружить и поднять на поверхность самый большой за все время поисковой операции фрагмент самолета — четырехметровый кусок хвостовой части Ту-154Б2, находившийся на 30-метровой глубине. В нем и нашли параметрический самописец, регистрирующий параметры полеты и работу всех систем лайнера.
Его отправили в Центральный научно-исследовательский институт ВВС в подмосковных Люберцах. Минобороны во вторник сообщило, что проведенные исследования позволили "сузить перечень вероятных причин крушения самолета". Однако результаты обнародуют лишь после изучения всех факторов госкомиссией.
Между тем источник "Ъ", близкий к расследованию, сообщил, что самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков Ту-154, которые при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях самолета.
По данным на утро среды спасатели обнаружили три тела погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России. "В районе проведения поисковых работ нашли еще три тела погибших. Общее число обнаруженных тел достигло 15",- цитирует "РИА Новости" источник. По его словам, на месте крушения также найдены 223 фрагмента тел.
Как ранее сообщала Правда.Ру, после того, как была закончена предварительная расшифровка данных первого "черного ящика с Ту-154, рухнувшего в Черное море под Сочи, в ВВС Минобороны подтвердили версию крушения самолета из-за ошибки пилотирования.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный осведомленный источник, версия с ошибкой названа приоритетной. Однако собеседник агентства не озвучил каких-то новых подробностей о крушении лайнера.
В то же время, издание Life, ссылаясь на свой осведомленный источник, близкий к следствию, пишет: на расшифрованной пленке запись разговора прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с*ка!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!".
Самолет Ту-154 Министерства обороны в момент катастрофы пытался совершить маневр вправо и летел с задранным носом, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
"Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 километров в час", — рассказал собеседник агентства.
По словам другого источника, самолет "шел с чрезмерно большим углом атаки, и его болтало из стороны в сторону".
Оба собеседника агентства не исключают, что катастрофа могла произойти по совокупности причин, включая и ошибку экипажа, и неисправность одного из двигателей.
Как стало известно "Ъ", во вторник утром водолазам удалось обнаружить и поднять на поверхность самый большой за все время поисковой операции фрагмент самолета — четырехметровый кусок хвостовой части Ту-154Б2, находившийся на 30-метровой глубине. В нем и нашли параметрический самописец, регистрирующий параметры полеты и работу всех систем лайнера.
Его отправили в Центральный научно-исследовательский институт ВВС в подмосковных Люберцах. Минобороны во вторник сообщило, что проведенные исследования позволили "сузить перечень вероятных причин крушения самолета". Однако результаты обнародуют лишь после изучения всех факторов госкомиссией.
Между тем источник "Ъ", близкий к расследованию, сообщил, что самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков Ту-154, которые при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях самолета.
По данным на утро среды спасатели обнаружили три тела погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России. "В районе проведения поисковых работ нашли еще три тела погибших. Общее число обнаруженных тел достигло 15",- цитирует "РИА Новости" источник. По его словам, на месте крушения также найдены 223 фрагмента тел.
Как ранее сообщала Правда.Ру, после того, как была закончена предварительная расшифровка данных первого "черного ящика с Ту-154, рухнувшего в Черное море под Сочи, в ВВС Минобороны подтвердили версию крушения самолета из-за ошибки пилотирования.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный осведомленный источник, версия с ошибкой названа приоритетной. Однако собеседник агентства не озвучил каких-то новых подробностей о крушении лайнера.
В то же время, издание Life, ссылаясь на свой осведомленный источник, близкий к следствию, пишет: на расшифрованной пленке запись разговора прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с*ка!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!".
Самолет Ту-154 Министерства обороны в момент катастрофы пытался совершить маневр вправо и летел с задранным носом, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
"Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 километров в час", — рассказал собеседник агентства.
По словам другого источника, самолет "шел с чрезмерно большим углом атаки, и его болтало из стороны в сторону".
Оба собеседника агентства не исключают, что катастрофа могла произойти по совокупности причин, включая и ошибку экипажа, и неисправность одного из двигателей.
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