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Водолаз о разбившемся ТУ-154: "Целых тел на дне нет, так бывает при сильном ударе о воду" - видео
"Если получается найти электронные приборы — телефоны, планшеты, - их тут же поднимают наверх."
Основная фаза поисковой операции на месте крушения завершилась: со дна моря подняли почти все фрагменты самолета
Сейчас на Черном море, где идет поисковая операция на месте падения Ту-154, начался шторм. Диванные эксперты в интернете утверждают, что после бури водолазам будет только проще работать — многие вещи вода сама вынесет на берег. Те профессионалы, которые сейчас обследуют затонувший ТУ-154, считают иначе. Ненастье, наоборот, спутает все карты. О том, как идут поиски разбившегося самолета «Комсомолке» рассказал начальник поисково-спасательного подразделения южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС Вячеслав Иващенко.
- В каких условиях приходится работать?
- Практически в идеальных. Самолет лежит на большом подводном поле. Глубина везде примерно одинаковая — около 25 метров. То есть, можно днем искать без специального освещения, хватает и естественных условий. Дно — это сплошной песчаник. Ила или грязи почти нет.
- И что удается найти?
- Крупные детали самолета, мелкие, какие-то личные вещи. Если получается найти электронные приборы — телефоны, планшеты, - их тут же поднимают наверх. Дальше они отправляются на экспертизу. Вчера мы поднимали со дна авиационный двигатель весом в три тонны. Встречаются и фрагменты тел (по данным, на 18:40 28 декабря обнаружены останки 16 человек — Авт.)
- Целых тел нет?
- Увы. Так бывает при сильном ударе об воду. Погибших буквально разрывает на части. Что-то похожее я видел при крушении Айрбаса армянских авиалиний 10 лет назад. Тоже около Адлера. Травмы аналогичные.
(Напомним, в СМИ появлялась информация, что тела погибших находят без одежды. Теперь понятно, почему. Кстати, данные, что пассажиры были в спасательных жилетах, тоже не подтвердились.)
- А как вы ищете фрагменты на дне?
- С корабля на поверхности опускается якорь. Я привязываюсь к нему веревкой и начинаю медленно плыть по кругу. Дальше веревка удлиняется, и я плыву по большему кругу. Такими расходящимися траекториями обыскивается дно. Мелкие предметы обвязываются веревкой — их поднимают напарники в лодке на поверхности. Крупные детали самолета вытаскиваются при помощи крана. Я обозначаю координаты, на поверхности подплывает корабль или баржа с подъемником. Дальше находка обвязывается стропами и поднимается.
- А чего больше: личных вещей или деталей самолета?
- 90% - элементы фюзеляжа. Вещи пассажиров попадаются редко.
- Говорят, шторм вам поможет.
- Нет. Буря перетрясет все на дне. Что-то может сместиться на уже проверенные участки. Кроме этого, сейчас под водой все хорошо видно. А после шторма поднимется муть, работать станет гораздо сложнее.
- Сложно психологически плыть под водой и находить останки?
- Надо себя настроить правильно. Я сосредотачиваюсь на мысли, что надо сделать трудную, но важную работу.
Вернуть родственникам их близких. Это могу сделать только я. Других не будет. Вот такая мотивация помогает.
- А есть какие-то приемы, чтобы расслабиться после работы, перезагрузиться?
- Возвращаюсь к семье, играю с детьми, стараюсь просто не думать о том, что лежит на дне. Опять-таки напоминаю себе, что у меня не обычная профессия, где случается всякое.
Вячеслав Иващенко рассказал, что водолазы МЧС вкалывают целый день. Они выходят в море утром, когда начинает светать и возвращаются на берег только под вечер с заходом солнца. Но даже так каждый подводник успевает поработать не больше двух часов. Остальное время уходит на погружение-всплытие, подготовку оборудования и заправку баллонов кислородом.
"TEZADLAR.AZ"
Сейчас на Черном море, где идет поисковая операция на месте падения Ту-154, начался шторм. Диванные эксперты в интернете утверждают, что после бури водолазам будет только проще работать — многие вещи вода сама вынесет на берег. Те профессионалы, которые сейчас обследуют затонувший ТУ-154, считают иначе. Ненастье, наоборот, спутает все карты. О том, как идут поиски разбившегося самолета «Комсомолке» рассказал начальник поисково-спасательного подразделения южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС Вячеслав Иващенко.
- В каких условиях приходится работать?
- Практически в идеальных. Самолет лежит на большом подводном поле. Глубина везде примерно одинаковая — около 25 метров. То есть, можно днем искать без специального освещения, хватает и естественных условий. Дно — это сплошной песчаник. Ила или грязи почти нет.
- И что удается найти?
- Крупные детали самолета, мелкие, какие-то личные вещи. Если получается найти электронные приборы — телефоны, планшеты, - их тут же поднимают наверх. Дальше они отправляются на экспертизу. Вчера мы поднимали со дна авиационный двигатель весом в три тонны. Встречаются и фрагменты тел (по данным, на 18:40 28 декабря обнаружены останки 16 человек — Авт.)
- Целых тел нет?
- Увы. Так бывает при сильном ударе об воду. Погибших буквально разрывает на части. Что-то похожее я видел при крушении Айрбаса армянских авиалиний 10 лет назад. Тоже около Адлера. Травмы аналогичные.
(Напомним, в СМИ появлялась информация, что тела погибших находят без одежды. Теперь понятно, почему. Кстати, данные, что пассажиры были в спасательных жилетах, тоже не подтвердились.)
- А как вы ищете фрагменты на дне?
- С корабля на поверхности опускается якорь. Я привязываюсь к нему веревкой и начинаю медленно плыть по кругу. Дальше веревка удлиняется, и я плыву по большему кругу. Такими расходящимися траекториями обыскивается дно. Мелкие предметы обвязываются веревкой — их поднимают напарники в лодке на поверхности. Крупные детали самолета вытаскиваются при помощи крана. Я обозначаю координаты, на поверхности подплывает корабль или баржа с подъемником. Дальше находка обвязывается стропами и поднимается.
- А чего больше: личных вещей или деталей самолета?
- 90% - элементы фюзеляжа. Вещи пассажиров попадаются редко.
- Говорят, шторм вам поможет.
- Нет. Буря перетрясет все на дне. Что-то может сместиться на уже проверенные участки. Кроме этого, сейчас под водой все хорошо видно. А после шторма поднимется муть, работать станет гораздо сложнее.
- Сложно психологически плыть под водой и находить останки?
- Надо себя настроить правильно. Я сосредотачиваюсь на мысли, что надо сделать трудную, но важную работу.
Вернуть родственникам их близких. Это могу сделать только я. Других не будет. Вот такая мотивация помогает.
- А есть какие-то приемы, чтобы расслабиться после работы, перезагрузиться?
- Возвращаюсь к семье, играю с детьми, стараюсь просто не думать о том, что лежит на дне. Опять-таки напоминаю себе, что у меня не обычная профессия, где случается всякое.
Вячеслав Иващенко рассказал, что водолазы МЧС вкалывают целый день. Они выходят в море утром, когда начинает светать и возвращаются на берег только под вечер с заходом солнца. Но даже так каждый подводник успевает поработать не больше двух часов. Остальное время уходит на погружение-всплытие, подготовку оборудования и заправку баллонов кислородом.
"TEZADLAR.AZ"
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