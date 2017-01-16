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СОСТОЯНИЕ ВОСЬМИ БОГАТЕЙШИХ ЛЮДЕЙ МИРА РАВНО ДОСТАТКУ 3,6 МЛРД БЕДНЯКОВ

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Tarix: 16/1/2017
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Благотворительная компания провела исследование мирового масштаба

Состояние восьми богатейших людей планеты равняются общему достатку беднейшей половины населения Земли. Такие данные огласила благотворительная организация Oxfam, проведя масштабное исследование.

В число указанных богачей входят основатель Microsoft Билл Гейтс (чистая стоимость активов – 75 миллиардов долларов), экс-президент Inditex, в которую входить сеть магазинов одежды Zara, Амансио Ортега ($67 млрд), американский предприниматель Уоррен Баффетт ($60,8 млрд), мексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу ($50 млрд), глава Amazon Джефф Безос ($45,2 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг ($44,6 млрд), глава корпорации Oracle Ларри Эллисон ($43,6 млрд) и Майкл Блумберг ($40 млрд).

Представители организации отметили, что, по их мнению, такое распределение ресурсов недопустимо. Oxfam планирует решить проблему бедности, поэтому составила список стран с самым сильным имущественным расслоением. В топ-10 попала и Россия, передает НТВ.Ru.


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