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СОСТОЯНИЕ ВОСЬМИ БОГАТЕЙШИХ ЛЮДЕЙ МИРА РАВНО ДОСТАТКУ 3,6 МЛРД БЕДНЯКОВ
Благотворительная компания провела исследование мирового масштаба
Состояние восьми богатейших людей планеты равняются общему достатку беднейшей половины населения Земли. Такие данные огласила благотворительная организация Oxfam, проведя масштабное исследование.
В число указанных богачей входят основатель Microsoft Билл Гейтс (чистая стоимость активов – 75 миллиардов долларов), экс-президент Inditex, в которую входить сеть магазинов одежды Zara, Амансио Ортега ($67 млрд), американский предприниматель Уоррен Баффетт ($60,8 млрд), мексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу ($50 млрд), глава Amazon Джефф Безос ($45,2 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг ($44,6 млрд), глава корпорации Oracle Ларри Эллисон ($43,6 млрд) и Майкл Блумберг ($40 млрд).
Представители организации отметили, что, по их мнению, такое распределение ресурсов недопустимо. Oxfam планирует решить проблему бедности, поэтому составила список стран с самым сильным имущественным расслоением. В топ-10 попала и Россия, передает НТВ.Ru.
Состояние восьми богатейших людей планеты равняются общему достатку беднейшей половины населения Земли. Такие данные огласила благотворительная организация Oxfam, проведя масштабное исследование.
В число указанных богачей входят основатель Microsoft Билл Гейтс (чистая стоимость активов – 75 миллиардов долларов), экс-президент Inditex, в которую входить сеть магазинов одежды Zara, Амансио Ортега ($67 млрд), американский предприниматель Уоррен Баффетт ($60,8 млрд), мексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу ($50 млрд), глава Amazon Джефф Безос ($45,2 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг ($44,6 млрд), глава корпорации Oracle Ларри Эллисон ($43,6 млрд) и Майкл Блумберг ($40 млрд).
Представители организации отметили, что, по их мнению, такое распределение ресурсов недопустимо. Oxfam планирует решить проблему бедности, поэтому составила список стран с самым сильным имущественным расслоением. В топ-10 попала и Россия, передает НТВ.Ru.
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