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В Турции 99 экс-депутатов сделали заявление против усиления власти президента

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 18/1/2017
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Tezadlar.az сообщает:
В Турции 99 бывших депутатов, избранных от разных политических партий в стране, сделали заявление против перехода на президентскую систему правления.
Об этом сообщает Turkish Minute. "В заявлении подчеркивается важность разделения власти и системы сдержек и противовесов, поскольку есть опасения, что предложенные изменения будут размывать эти особенности демократии", - сообщает издание.
Также бывшие депутаты, в том числе из правящей партии Справедливости и развития и Республиканской Народной партии, заявили, что право объявлять чрезвычайное положение должно быть закреплено за парламентом, а не исполнительной властью.
Напомним, недавно парламент Турции в первом чтении утвердил последнюю статью конституционной реформы, которая расширит полномочия президента страны.
Конституционные поправки предусматривают расширение полномочий президента, который единолично будет возглавлять исполнительную ветвь власти.
Отметим, что Эрдоган и его сторонники утверждают, что Турции необходимо усилить институт президентства, чтобы не допустить возвращения хрупкого коалиционного правительства, но противники боятся, что реформа будет способствовать авторитаризму.
Подробнее о турецкой конституционной реформе, что позволит расширить полномочия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, читайте в статье на ЄвроПравде: "Новая турецкая республика: мечты и действия Реджепа Эрдогана"


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