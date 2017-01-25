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21:19
Путин спел со студентами МГУ песню о космонавтах-видео
Президент поздравил МГУ с Татьяниным днем и вспомнил, как плотничал в стройотрядах
Перед началом Попечительского совета МГУ в холле университетской библиотеки пили кофе главные научные благотворители. Владимир Евтушенков что-то обсуждал с Андреем Костиным, Олег Дерипаска листал телефон у колонны, Михаил Гуцериев в задумчивости сидел на диване напротив Анатолия Карпова и Валентины Терешковой.
Подошедший ректор вуза Виктор Садовничий оказался между Сечиным и Шуваловым.
- Загадывайте скорее желание, вы же стоите между двумя Игорями Ивановичами! - закричали ему сразу с нескольких сторон.
Садовничий поднял глаза к потолку и что-то действительно загадал. Возможно, повышение места МГУ в международном рейтинге вузов. Во всяком случае в своем выступлении на попечительском совете он довольно много говорил об этом.
- МГУ занимает первое место по числу выпускников в правлении крупнейших компаний России. Среди университетов мы на первом месте как кузница олигархов, - заявил ректор.
На первом этаже президента ждали студенты университета. В честь Татьянина дня, к которому, собственно, и был приурочен визит главы государства, они сидели за столами, а сбоку на окошке стояли бокалы с медовухой.
- А когда мы медовуху попробуем? - набрался смелости кто-то из них и прервал разговор о студенческом бытии, сильно напоминавший комсомольское собрание.
- Медовуха — вопрос сложный, - грустно ответил председатель. - Мы можем обсудить его в частном порядке.
Возможно, они добрались бы и до медовухи, но вскоре Владимир Путин завершил совет и вышел к студентам.
- Рассчитываю, что у вас счастливо сложатся годы учебы, вы завершите обучение и не менее удачно трудоустроитесь, будете работать в свое удовольствие и на благо нашей страны, на благо России. С праздником! Всего вам самого доброго! - поздравил их президент.
Вопрос трудоустройства стоял очень остро.
- Хожу по университету и каждого второго спрашиваю, где будешь работать? В основном говорят, что в России, - рассказывал один из участников.
- Есть меткое наше выражение «Лучше там, где нас нет», - серьезно подошел к проблеме Путин. - Но лучше, чем дома, все равно нет мест. Я сам почти пять лет проработал за границей, я знаю, что это такое", - заверил глава государства. За рубежом есть многие вещи, которых у нас действительно нет, но если смотреть в комплексе, то нет другого более близкого нашему сердцу места, чем родина. Где бы мы не были, мы всегда будем чувствовать себя там чужими, потому что нет ничего такого, что так близко связывает человека с землей. Это то место, где ты родился, вырос, где ты говоришь на родном языке и с тобой говорят на родном языке, ты понимаешь всех людей в нюансах, тебе не нужно заглядывать в словарь. Это не значит, что мы должны закрываться, как в коконе, наоборот - мы должны быть открыты, открыты всему миру.
Студенты, пользуясь случаем, вручили президенту черный пояс мастера спорта по дзюдо и пригласили дать в их секции мастер-классом.
- Вы же недавно были в Японии в знаменитой школе «Кодокан», - нашил они аргумент.
- Если удастся, я со своими друзьями действительно как-нибудь заеду, в том числе и с теми, кто является основателями этого вида спорта, - пообещал Путин.
Тут же ему преподнесли сборник стихов, который президент открыл наугад.
- Не знаю, что здесь написано, но прочитаю. «Крылья. Берегите крылья...» Мне кажется крылья нужно не только беречь, но и тренировать, чтобы они были сильными.
Пробившиеся сквозь толпу представители университетского стройотряда попросили отправить их на строительство Керченского моста. Возражений со стороны главы государства не последовало.
- Я и сам ездил в стройотряды и получал там удостоверение плотника 4 разряда, чем очень горжусь, - вспомнил Путин. - В те времена это для нас было существенно, потому что мы много денег зарабатывали по тем временам. Но работа в стройотрядах, неформальное общение еще и очень сплачивает. Я в первый раз приехал в стройотряд студентом второго курса и был уже мастером спорта по самбо. И я думал: ну что там такого, я же сильный. Но быстро выяснилось, что мастер спорта — это хорошо, но работа по часов 12 требует особой закалки.
Напоследок Садовничий попросил стройотрядовцев спеть для президента какую-нибудь песню, к чему те были совершенно не готовы, несмотря на наличие гитары. Парень так долго подстраивал инструмент, что когда он закончил это делать, Путин пошутил: «А я уже хотел сказать «спасибо». Исполнив вступление «Заправлены в планшеты космические карты», студент вдруг забыл слова и подсказывать их пришлось уже президенту. Путин понял, что без него эта песня спета не будет. Причем получалось у него это существенно лучше, чем у человека с гитарой. kp
Подошедший ректор вуза Виктор Садовничий оказался между Сечиным и Шуваловым.
- Загадывайте скорее желание, вы же стоите между двумя Игорями Ивановичами! - закричали ему сразу с нескольких сторон.
Садовничий поднял глаза к потолку и что-то действительно загадал. Возможно, повышение места МГУ в международном рейтинге вузов. Во всяком случае в своем выступлении на попечительском совете он довольно много говорил об этом.
- МГУ занимает первое место по числу выпускников в правлении крупнейших компаний России. Среди университетов мы на первом месте как кузница олигархов, - заявил ректор.
На первом этаже президента ждали студенты университета. В честь Татьянина дня, к которому, собственно, и был приурочен визит главы государства, они сидели за столами, а сбоку на окошке стояли бокалы с медовухой.
- А когда мы медовуху попробуем? - набрался смелости кто-то из них и прервал разговор о студенческом бытии, сильно напоминавший комсомольское собрание.
- Медовуха — вопрос сложный, - грустно ответил председатель. - Мы можем обсудить его в частном порядке.
Возможно, они добрались бы и до медовухи, но вскоре Владимир Путин завершил совет и вышел к студентам.
- Рассчитываю, что у вас счастливо сложатся годы учебы, вы завершите обучение и не менее удачно трудоустроитесь, будете работать в свое удовольствие и на благо нашей страны, на благо России. С праздником! Всего вам самого доброго! - поздравил их президент.
Вопрос трудоустройства стоял очень остро.
- Хожу по университету и каждого второго спрашиваю, где будешь работать? В основном говорят, что в России, - рассказывал один из участников.
- Есть меткое наше выражение «Лучше там, где нас нет», - серьезно подошел к проблеме Путин. - Но лучше, чем дома, все равно нет мест. Я сам почти пять лет проработал за границей, я знаю, что это такое", - заверил глава государства. За рубежом есть многие вещи, которых у нас действительно нет, но если смотреть в комплексе, то нет другого более близкого нашему сердцу места, чем родина. Где бы мы не были, мы всегда будем чувствовать себя там чужими, потому что нет ничего такого, что так близко связывает человека с землей. Это то место, где ты родился, вырос, где ты говоришь на родном языке и с тобой говорят на родном языке, ты понимаешь всех людей в нюансах, тебе не нужно заглядывать в словарь. Это не значит, что мы должны закрываться, как в коконе, наоборот - мы должны быть открыты, открыты всему миру.
Студенты, пользуясь случаем, вручили президенту черный пояс мастера спорта по дзюдо и пригласили дать в их секции мастер-классом.
- Вы же недавно были в Японии в знаменитой школе «Кодокан», - нашил они аргумент.
- Если удастся, я со своими друзьями действительно как-нибудь заеду, в том числе и с теми, кто является основателями этого вида спорта, - пообещал Путин.
Тут же ему преподнесли сборник стихов, который президент открыл наугад.
- Не знаю, что здесь написано, но прочитаю. «Крылья. Берегите крылья...» Мне кажется крылья нужно не только беречь, но и тренировать, чтобы они были сильными.
Пробившиеся сквозь толпу представители университетского стройотряда попросили отправить их на строительство Керченского моста. Возражений со стороны главы государства не последовало.
- Я и сам ездил в стройотряды и получал там удостоверение плотника 4 разряда, чем очень горжусь, - вспомнил Путин. - В те времена это для нас было существенно, потому что мы много денег зарабатывали по тем временам. Но работа в стройотрядах, неформальное общение еще и очень сплачивает. Я в первый раз приехал в стройотряд студентом второго курса и был уже мастером спорта по самбо. И я думал: ну что там такого, я же сильный. Но быстро выяснилось, что мастер спорта — это хорошо, но работа по часов 12 требует особой закалки.
Напоследок Садовничий попросил стройотрядовцев спеть для президента какую-нибудь песню, к чему те были совершенно не готовы, несмотря на наличие гитары. Парень так долго подстраивал инструмент, что когда он закончил это делать, Путин пошутил: «А я уже хотел сказать «спасибо». Исполнив вступление «Заправлены в планшеты космические карты», студент вдруг забыл слова и подсказывать их пришлось уже президенту. Путин понял, что без него эта песня спета не будет. Причем получалось у него это существенно лучше, чем у человека с гитарой. kp
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