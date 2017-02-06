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Суд взыскал с заключенного 50 тысяч рублей за месячную голодовку

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 6/2/2017
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Мировой судья из Архангельска обязал заключенного Андрея Крекова выплатить колонии-поселению №3 около 50 тысяч рублей в связи с проведенной им месячной голодовкой против неоправданно жестких условий содержания и предвзятого отношения персонала спецучреждения. Об этом в понедельник, 6 февраля, пишет издание «Медиазона» со ссылкой на имеющееся в его распоряжении судебное решение.

После рассмотрения иска регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) суд постановил взыскать с осужденного материальный ущерб в 21 тысячу рублей, причиненный «в результате умышленных действий по причинению вреда своему здоровью». В феврале 2016 года после резкого ухудшения самочувствия Креков провел в больнице девять дней, в итоге он должен по решению суда возместить еще 28 тысяч рублей за медицинскую помощь.

По словам жены осужденного Виктории Крековой, ее супруг не давал согласия на оказание платных медицинских услуг. УФСИН выставил заключенному счет за бензин, израсходованный при его транспортировке в больницу и обратно, а также за организацию надзора в больнице «за пределами нормативной продолжительности рабочего дня».
Апелляция оставила решение мирового судьи в силе, в ближайшее время будет рассмотрена кассационная жалоба Крекова.

Он объявил голодовку 15 января 2016 года и держался 27 дней. В последние пять суток он отказывался не только от пищи, но и от воды, протестуя против условий содержания в колонии.

В июле 2015 года архангельского юриста Андрея Крекова приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы за применение насилия к представителю власти. По версии следствия, он, закованный в наручники, укусил полицейского в бедро, от чего на теле потерпевшего остался след: царапина размером один сантиметр на один миллиметр. Юрист утверждал, что дело против него было возбуждено после того, как он пожаловался в СК на избиение в архангельском отделе полиции.


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