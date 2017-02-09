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Стритрейсерша Багдасарян проигнорировала заседание суда о лишении прав навсегда
Участница гонок на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве Мара Багдасарян не пришла в Савеловский суд Москвы, где планируется рассмотрение иска прокуратуры о пожизненном лишении девушки водительских прав. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает телеканал «360».
«Предварительное ознакомление с документами начнется без ее участия», — говорится в сообщении.
Об иске Савеловской межрайонной прокуратуры в отношении Багдасарян стало известно 20 января. Основанием для него стало наличие у девушки медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами, которые были выявлены в ходе проверки.
12 января Багдасарян арестовали на 15 суток за уклонение от выполнения обязательных работ. Изначально девушка должна была выполнять обязанности дворника, однако юристы сумели доказать, что у нее существуют ограничения к работе на морозе из-за стального штыря в ноге. В итоге Багдасарян позволили заниматься документооборотом.
Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. За неповиновение законному распоряжению полицейского ее приговорили к 10 суткам административного ареста. Кроме того, за неуплаченные штрафы за нарушения ПДД на сумму 144 тысячи рублей девушке назначили 595 часов обязательных работ.
«Предварительное ознакомление с документами начнется без ее участия», — говорится в сообщении.
Об иске Савеловской межрайонной прокуратуры в отношении Багдасарян стало известно 20 января. Основанием для него стало наличие у девушки медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами, которые были выявлены в ходе проверки.
12 января Багдасарян арестовали на 15 суток за уклонение от выполнения обязательных работ. Изначально девушка должна была выполнять обязанности дворника, однако юристы сумели доказать, что у нее существуют ограничения к работе на морозе из-за стального штыря в ноге. В итоге Багдасарян позволили заниматься документооборотом.
Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. За неповиновение законному распоряжению полицейского ее приговорили к 10 суткам административного ареста. Кроме того, за неуплаченные штрафы за нарушения ПДД на сумму 144 тысячи рублей девушке назначили 595 часов обязательных работ.
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