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Глава Ингушетии заставил стройподрядчика на себе испытать качество краски

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 10/2/2017
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров во время посещения нового здания медицинского учреждения в Назрани предложил представителю строительной фирмы и чиновнику из дирекции федеральной целевой программы прислониться к стене, чтобы продемонстрировать качество краски. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает «Интерфакс Россия» со ссылкой на источник в правительстве региона.

Как отметил собеседник агентства, Евкуров спросил подрядчика о том, какие лакокрасочные материалы используются при внутренней отделке и оставляют ли они следы на одежде в случае прикосновения. Представитель фирмы ответил, что используют самую стойкую краску, на что глава региона предложил провести эксперимент, проверив это на себе.

По словам источника, в результате подрядчик и представитель дирекции ФЦП испачкали верхнюю одежду.

«Сейчас в таком виде идите домой, пусть все прохожие на вас смотрят. Из-за ваших недоработок в таком неудобном положении могут оказаться многие посетители медучреждения», — отметил Евкуров, напомнив, что неоднократно просил использовать те материалы, которые не пачкают одежду.


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