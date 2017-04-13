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Грузия получит от МВФ $285,3 миллиона на реформы

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 13/4/2017
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В среду, 12 апреля, Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Грузии 285,3 миллиона долларов. Деньги должны пойти на реформы в стране и выделяются в рамках новой трехлетней программе кредитной поддержки Тбилиси.

Как говорится в пресс-релизе МВФ, «программа поможет амбициозным структурным реформам Грузии», которые нацелены на повышение качества образования, увеличение инвестирования в инфраструктуру и обеспечение более эффективного государственного управления.

Фонд отмечает, что «структурные реформы являются критически важными для успеха программы, сделав возможными более инклюзивный рост и диверсификацию экономики», передает ТАСС.

Напомним, в конце марта Евросоюз отменил визовый режим для граждан Грузии.
kp


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