  



У Асада еще есть сотни тонн химоружия – экс-генерал армии Сирии

У Асада еще есть сотни тонн химоружия – экс-генерал армии Сирии

Oğurluqda ittiham olunan xalq artisti danışdı

Oğurluqda ittiham olunan xalq artisti danışdı

“Moskvadan xahiş etdim ki, bircə ÜAK ləğv olunmasın”

“Moskvadan xahiş etdim ki, bircə ÜAK ləğv olunmasın”

JURNALİSTİKAMIZIN «BERMUD ÜÇBUCAĞI

JURNALİSTİKAMIZIN «BERMUD ÜÇBUCAĞI"-YENİLƏNDİ

Saatlı Məşğulluq Mərkəzi direktorunun yeni VİDEOSU-YENİLƏNDİ

Saatlı Məşğulluq Mərkəzi direktorunun yeni VİDEOSU-YENİLƏNDİ

İLHAM QASIMOVUN ANASI MEHRİBAN ƏLİYEVADAN KÖMƏK İSTƏYİR-YENILƏNDİ

İLHAM QASIMOVUN ANASI MEHRİBAN ƏLİYEVADAN KÖMƏK İSTƏYİR-YENILƏNDİ


﻿

У Асада еще есть сотни тонн химоружия – экс-генерал армии Сирии

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 15/4/2017
image here

Правительство Сирии скрывает от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) несколько сотен тонн химического оружия.
Об этом в интервью The Telegraph рассказал бывший генерал сирийской армии Захер ас-Сакат.
Сирия передала, как она утверждала, весь свой химический арсенал в ОЗХО в 2014 году в рамках соглашения между США и Россией, после того как сотни людей погибли из-за использования газа зарин на окраине Дамаска.
Соглашение предотвратило военные удары США по Сирии, администрация президента Барака Обамы тогда заявила, что один из наибольших запасов химического оружия на "100% ликвидирован". "Они (режим Асада) признали наличие лишь 1,3 тыс. тонн, но мы знали, что в реальности у них было почти в два раза больше", - заявил ас-Сакат, который был одним из высших руководителей в химической программе страны, уточнив, что было по меньшей мере 2 тыс. тонн. По данным бывшего генерала сирийской армии, нераскрытые запасы запрещенного оружия включают в себя несколько сотен тонн зарина, химических веществ - прекурсоров, а также авиационные бомбы, которые могут нести химические заряды и химические боеголовки для ракет "Скад".
53-летний генерал, который сохранил контакты с официальными лицами в Сирии после побега в марте 2013 года, сообщил, что в течение нескольких недель до прибытия инспекторов ОЗХО режим был занят перемещением запасов химоружия.
Тонны химикатов были вывезены в укрепленные пункты около Хомса и в прибрежный город Джабла у Тартуса, где расположена военно-морская база и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии.
В последующие годы появились доказательства, что Дамаск продолжает использовать химикаты – в том числе те, от которых он обязывался отказаться.
Как известно, 4 апреля во время химической атаки на город Хан-Шейхун в Сирии погибли 89 человек. В ответ на атаку США выпустили по сирийской авиабазе около Хомса 59 крылатых ракет "Томагавк". Именно с этой базы, как считается, была совершена атака. Целью авиаударов названо "сдерживание режима от использования химического оружия снова".
Также, как сообщалось, США расследуют возможную причастность России к этой химической атаке.
На брифинге после ракетного удара США по авиабазе войск Башара Асада в Сирии госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия либо является соучастницей, либо просто некомпетентной, если не может довести до конца соглашение об утилизации химического оружия в Сирии.
Отметим, что Россия заблокировала резолюцию ООН о проведении расследования химической атаки на сирийский город Хан-Шейхун.


loading...
         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
DGK-nın əməkdaşları növbəti qaçaqmalçılığın qarşısın alıb

18:01 DGK-nın əməkdaşları növbəti qaçaqmalçılığın qarşısın alıb

RUSIYADA HABİL VƏLİYEVİN AZAD EDİLMƏSİ TƏLƏBİ İLƏ MİTİNQ-VİDEO-2-YENİLƏNDİ

15:06
RUSIYADA HABİL VƏLİYEVİN AZAD EDİLMƏSİ TƏLƏBİ İLƏ MİTİNQ-VİDEO-2-YENİLƏNDİ

Gəncənin Nizami polisinin rəisindən nazirə şikayət - YENİLƏNDİ

06:37
Gəncənin Nizami polisinin rəisindən nazirə şikayət - YENİLƏNDİ

Saatlı Məşğulluq Mərkəzi direktorunun yeni VİDEOSU-YENİLƏNDİ

22:15
Saatlı Məşğulluq Mərkəzi direktorunun yeni VİDEOSU-YENİLƏNDİ

ABŞ Koreyanı

09:03 ABŞ Koreyanı "Döyüş baltaları"yla vurmağa hazırdır

Təkuşaqlı ailələrin sayı artır - XƏBƏRDARLIQ

14:30 Təkuşaqlı ailələrin sayı artır - XƏBƏRDARLIQ

Rusiya “Eurovision-2017”-də niyə iştirak etməyəcək?

23:12
Rusiya “Eurovision-2017”-də niyə iştirak etməyəcək?

Bakıda sərnişin avtobusu qəzaya düşüb, 5 nəfər xəsarət alıb

12:28 Bakıda sərnişin avtobusu qəzaya düşüb, 5 nəfər xəsarət alıb

QONŞUSU ELZA SEYİDCAHANI BELƏ GÜLLƏLƏDİ-ŞOK

20:30
QONŞUSU ELZA SEYİDCAHANI BELƏ GÜLLƏLƏDİ-ŞOK

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.