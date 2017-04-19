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В Госдуме предложили выплачивать пособие на детей до трех лет
В Госдуме предложили продлить выплату пособия по уходу за ребенком до трех лет. Соответствующий законопроект разработал член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов, сообщает RT.
В настоящее время субсидии по уходу за ребенком выплачиваются до полутора лет, их размер достигает 40 процентов среднего заработка. Следующие полтора года мать получает ежемесячную компенсацию в размере 50 рублей.
По мнению парламентария, пособие в фиксированном размере также должно выплачиваться на детей с трех до семи лет, которым не досталось места в детском саду.
В сентябре 2015 года председатель Фонда социального страхования (ФСС) Андрей Кигим заявил, что компенсация по уходу за детьми в размере 50 рублей является пережитком советских времен. По его мнению, пособие должно быть укрупнено.
В апреле 2015 года глава Минтруда Максим Топили предложил отменить 50-рублевые выплаты. «Это пособие ничего не значит, и, конечно, надо принимать меры по его реформированию», — сказал он. Взамен ведомство предлагало перейти к адресной помощи нуждающимся.
lenta.ru
В настоящее время субсидии по уходу за ребенком выплачиваются до полутора лет, их размер достигает 40 процентов среднего заработка. Следующие полтора года мать получает ежемесячную компенсацию в размере 50 рублей.
По мнению парламентария, пособие в фиксированном размере также должно выплачиваться на детей с трех до семи лет, которым не досталось места в детском саду.
В сентябре 2015 года председатель Фонда социального страхования (ФСС) Андрей Кигим заявил, что компенсация по уходу за детьми в размере 50 рублей является пережитком советских времен. По его мнению, пособие должно быть укрупнено.
В апреле 2015 года глава Минтруда Максим Топили предложил отменить 50-рублевые выплаты. «Это пособие ничего не значит, и, конечно, надо принимать меры по его реформированию», — сказал он. Взамен ведомство предлагало перейти к адресной помощи нуждающимся.
lenta.ru
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