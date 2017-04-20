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Пропавшего в Гюмри российского солдата нашли в квартире женщины

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 20/4/2017
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Военнослужащий российской военной базы в армянском Гюмри, который пропал во вторник, 18 апреля, найден. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе полиции.
«Военнослужащий препровожден в отдел полиции. Следов насилия на нем не обнаружено», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что военнослужащий-контрактник Дмитрий Лошманов был обнаружен в квартире женщины.
В марте 2015 года было обнаружено тело Артура Афяна, служившего в Погрануправлении ФСБ России на территории Армении. Он пропал 21 февраля и был найден повешенным.
12 января 2015 года в Гюмри была убита семья Аветисян из семи человек. Их застрелил военнослужащий российской военной базы Валерий Пермяков, который в августе 2016-го был приговорен к пожизненному


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