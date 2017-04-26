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В сети назначили дату начала Третьей мировой войны

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 26/4/2017
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Посетители раздела «Конспирология» на форуме Reddit устроили масштабное обсуждение вероятного начала Третьей мировой войны. На это обратило внимание издание Motherboard.
В разделе пользователи собрали все возможные факты и догадки, которые, по их мнению, доказывают факт того, что США находятся в опасности и Третья мировая может начаться с ядерного удара Северной Кореи. Для ясности собеседники используют пометку «4/26», имея в виду 26 апреля 2017 года.
Один из юзеров вынес все ключевые моменты дискуссии в отдельный пост, который в данный момент собрал уже почти три с половиной тысячи лайков.
Участники беседы посчитали, что учения на случай ядерной атаки, проводящиеся в Нью-Йорке и Нью-Джерси, на самом деле — масштабная подготовка к вторжению. Они также единогласно выразили недоверие по поводу тестового характера северокорейских запусков.

«Все это — часть огромного плана. Люди сверху играют в шахматы, а не в шашки», — многозначительно отметил один из пользователей.

Представитель федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США заявил, что догадки сетевых конспирологов не стоит воспринимать всерьез, и план учений был утвержден еще в прошлом году.

В середине апреля стало известно, что число поисковых запросов в Google о Третьей мировой войне достигло рекордно высокого уровня. По мнению издания International Business Times, причинами повышенного внимания к событию, которое, по мнению многих конспирологов, надвигается на человечество, стали ракетный удар двух американских военных кораблей по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии, и растущее напряжение в отношениях между США и Северной Кореей.
lenta.ru


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