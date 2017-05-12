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РФ хочет помешать интеграции Украины в западные структуры – разведка США

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 12/5/2017
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Россия своими действиями в отношении Украины пытается помешать её интеграции в западные структуры, считают американские разведчики.
Об этом заявил директор национальной разведки США Дэн Коутс на заседании комитета по разведке сената США в четверг, сообщает "Интерфакс-Украина".
"По нашей оценке, стратегическая цель Москвы в Украине – поддерживать долгосрочное влияние на Киев и противостоять попыткам Украины интегрироваться в западные институты", – сказал он. Коутс отметил, что "российская военная интервенция" на востоке Украины продолжается.
Кроме того, он убежден, что российская сторона оказывает "военное и дипломатическое" давление на Киев с тем, чтобы заставить его реализовать Минские соглашения "в российской интерпретации".
Также Коутс сказал, что Россия представляет угрозу для США с точки зрения кибербезопасности. "Россия является полномасштабным игроком в киберсфере, который будет оставаться серьезной угрозой для правительства США, военной, дипломатической, коммерческой и критической инфраструктуры", – говорится в докладе.
"Москва располагает высоко эффективными киберпрограммами наступательного характера, и в последние годы Кремль стал играть в киберсфере более агрессивно", – добавляется в нем. В документе говорится, что Россия пыталась повлиять на выборы в США в 2016 году, а также в других странах.


         

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