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В сети обсудили фото пресс-секретаря Трампа в необычной обуви

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 12/5/2017
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Фотография, на которой пресс-секретарь президента США Шон Спайсер вышел к журналистам в необычной обуви разного цвета, вызвала недоумение у пользователей сети. Снимок опубликовал в своем Twitter кинопродюсер Джон Коэн 11 мая. В тот же день пост был удален, но несколько тысяч пользователей успели сделать ретвит.
«Кажется, будто Шон Спайсер случайно надел сегодня ботинки разного цвета и теперь неуклюже пытается скрыть это», — говорится в оригинальном твите Коэна.
«Спайсер даже не может правильно надеть туфли, на что надеяться Америке»
При этом The Washington Examiner отмечает, что пост Коэна «неправильный и глупый». Автор статьи обратил внимание на другие снимки с той же пресс-конференции. Запечатленные на них люди одеты в теплые пальто, в то время как 11 мая в американской столице 12 градусов тепла. Также издание опубликовало увеличенное фото ног Спайсера, на котором видно, что пресс-секретарь носит ортопедический ботинок. По данным The Washington Examiner, он страдает от болей в лодыжке.
Фото с пресс-конференции также опубликовано фотоагентством Getty Images, где проставлена дата мероприятия — 13 марта.
В апреле британская газета The Independent насчитала 11 ошибок, которые допустил официальный представитель Белого дома за три месяца президентства Дональда Трампа. В частности, издание вспомнило, что Спайсер неправильно произносил фамилию премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла (Turnbull). Он несколько раз назвал его Трамболл (Trumball).


         

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