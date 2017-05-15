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На Марсе обнаружен труп инопланетянина
Уфологи сообщили, что на поверхности Красной планеты лежат древние останки инопланетянина. По одной из версий, существо погибло много миллионов лет назад.
Пришелец являлся частью цивилизации, которая некогда существовала на Красной планете. Сенсационное заявление сделала группа американских ученых Национального космического агентства. Специалисты NASA разглядели на одной из фотографий, полученных с поверхности Красной планеты, труп инопланетянина.
Эксперты отмечают, что тело пришельца придавила каменная плита. Исследователи уверяют, что из-под нее торчат нога и рука. Что это за существо? Предстоит, конечно, узнать ученым. Возможно, это марсианин? Или он прилетел на планету с другой галактики?
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что найдены странные рисунки и письменные свидетельства о прилете инопланетян. Там собраны письменные свидетельства о прилете на Землю инопланетян. Также есть рисунки прибывших к нам внеземных существ. Среди различных записок — изображения мифологических существ, а также чертежи — эскизные изображения незапатентованных механизмов.
Кстати, прославившийся на весь мир уфолог Скотт Уоринг продолжает находить на Марсе загадочные объекты. На этот раз он разглядел на снимке NASA следы дома лилипута. А именно — маленькую дверь в жилище. Ее размеры — три дюйма в высоту и два дюйма в ширину. Уоринг уверен: это доказывает существование жизни на Марсе. По его мнению, там обитают разумные аборигены небольшого размера.
Кроме того, в NASA заявили, что найден ответ, как на самом деле выглядят пришельцы и где они живут.
Пришелец являлся частью цивилизации, которая некогда существовала на Красной планете. Сенсационное заявление сделала группа американских ученых Национального космического агентства. Специалисты NASA разглядели на одной из фотографий, полученных с поверхности Красной планеты, труп инопланетянина.
Эксперты отмечают, что тело пришельца придавила каменная плита. Исследователи уверяют, что из-под нее торчат нога и рука. Что это за существо? Предстоит, конечно, узнать ученым. Возможно, это марсианин? Или он прилетел на планету с другой галактики?
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что найдены странные рисунки и письменные свидетельства о прилете инопланетян. Там собраны письменные свидетельства о прилете на Землю инопланетян. Также есть рисунки прибывших к нам внеземных существ. Среди различных записок — изображения мифологических существ, а также чертежи — эскизные изображения незапатентованных механизмов.
Кстати, прославившийся на весь мир уфолог Скотт Уоринг продолжает находить на Марсе загадочные объекты. На этот раз он разглядел на снимке NASA следы дома лилипута. А именно — маленькую дверь в жилище. Ее размеры — три дюйма в высоту и два дюйма в ширину. Уоринг уверен: это доказывает существование жизни на Марсе. По его мнению, там обитают разумные аборигены небольшого размера.
Кроме того, в NASA заявили, что найден ответ, как на самом деле выглядят пришельцы и где они живут.
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