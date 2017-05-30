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Между сторонниками Саакашвили и полицией произошла небольшая потасовка
Сторонники "Руху нових сил" пришли с митингом под здание министерства юстиции Украины, между ними и правоохранителями произошла потасовка.
Об этом сообщает во вторник, 30 мая, корреспондент "Украинской правды" с места событий.
В общем участников акции около 200 человек. Они требуют зарегистрировать партию Саакашвили и отменить регистрацию одноименной фейковой партии.
Участники акции стучат громко по бочкам и держат плакаты с надписями "Министерство рейдерства". В свою очередь акцию контролируют около сотни правоохранителей, во дворах находится несколько десятков нацгвардийцив.
В то же время уже произошел первый конфликт. Правоохранители ограничили доступ к микроавтобусу с атрибутикой Саакашвили и не допустили к машине народного депутата Юрия Деревянко, из-за чего произошла небольшая потасовка.
После этого нардепу удалось пройти к автомобилю.
Ранее экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе сообщил, что в Украине зарегистрирована партия "Блок Саакашвили". При этом он подчеркнул, что партия не имеет никакого отношения ни к бывшему председателю Одесской ОГА Саакашвили, ни к членам его команды.
Позже стало известно, что партию "Блок Саакашвили" создали люди народного депутата от БПП Дмитрия Голубова.
Об этом сообщает во вторник, 30 мая, корреспондент "Украинской правды" с места событий.
В общем участников акции около 200 человек. Они требуют зарегистрировать партию Саакашвили и отменить регистрацию одноименной фейковой партии.
Участники акции стучат громко по бочкам и держат плакаты с надписями "Министерство рейдерства". В свою очередь акцию контролируют около сотни правоохранителей, во дворах находится несколько десятков нацгвардийцив.
В то же время уже произошел первый конфликт. Правоохранители ограничили доступ к микроавтобусу с атрибутикой Саакашвили и не допустили к машине народного депутата Юрия Деревянко, из-за чего произошла небольшая потасовка.
После этого нардепу удалось пройти к автомобилю.
Ранее экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе сообщил, что в Украине зарегистрирована партия "Блок Саакашвили". При этом он подчеркнул, что партия не имеет никакого отношения ни к бывшему председателю Одесской ОГА Саакашвили, ни к членам его команды.
Позже стало известно, что партию "Блок Саакашвили" создали люди народного депутата от БПП Дмитрия Голубова.
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