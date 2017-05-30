  



Məcburi köçkün özünü turnikdən asdı - Bakıda

Məcburi köçkün özünü turnikdən asdı - Bakıda

Mehriban Əliyeva məcburi köçkünlər üçün yaşayış kompleksinin təməlqoyma mərasimində

Mehriban Əliyeva məcburi köçkünlər üçün yaşayış kompleksinin təməlqoyma mərasimində

BUZOVNA BƏLƏDİYYƏ SƏDRİNİN QANUNSUZ ƏMƏLLƏRİNİN ÜSTÜ BELƏ AÇILDI – 4-cü YAZI

BUZOVNA BƏLƏDİYYƏ SƏDRİNİN QANUNSUZ ƏMƏLLƏRİNİN ÜSTÜ BELƏ AÇILDI – 4-cü YAZI

Bakıda AĞIR QƏZA: polis maşını

Bakıda AĞIR QƏZA: polis maşını "Porşe" ilə toqquşdu-VİDEO

"Ölkədə yüzlərlə KİV kiminsə icazəsini almadan fəaliyyət göstərirlər"

Serbiya prezidenti Eldar Həsənovu mükafatlandırdı

Serbiya prezidenti Eldar Həsənovu mükafatlandırdı


﻿

Между сторонниками Саакашвили и полицией произошла небольшая потасовка

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 30/5/2017
image here

Сторонники "Руху нових сил" пришли с митингом под здание министерства юстиции Украины, между ними и правоохранителями произошла потасовка.
Об этом сообщает во вторник, 30 мая, корреспондент "Украинской правды" с места событий.
В общем участников акции около 200 человек. Они требуют зарегистрировать партию Саакашвили и отменить регистрацию одноименной фейковой партии.
Участники акции стучат громко по бочкам и держат плакаты с надписями "Министерство рейдерства". В свою очередь акцию контролируют около сотни правоохранителей, во дворах находится несколько десятков нацгвардийцив.
В то же время уже произошел первый конфликт. Правоохранители ограничили доступ к микроавтобусу с атрибутикой Саакашвили и не допустили к машине народного депутата Юрия Деревянко, из-за чего произошла небольшая потасовка.
После этого нардепу удалось пройти к автомобилю.
Ранее экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе сообщил, что в Украине зарегистрирована партия "Блок Саакашвили". При этом он подчеркнул, что партия не имеет никакого отношения ни к бывшему председателю Одесской ОГА Саакашвили, ни к членам его команды.
Позже стало известно, что партию "Блок Саакашвили" создали люди народного депутата от БПП Дмитрия Голубова.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Dillər universitetində dövlət imtahanı QALMAQALI

22:42
Dillər universitetində dövlət imtahanı QALMAQALI

Goranboyda dolu meyvəçiliyə ciddi ziyan vurub - VİDEO

16:19 Goranboyda dolu meyvəçiliyə ciddi ziyan vurub - VİDEO

Elsad Abdullayev Kiprdəki mülkünü neçəyə satır?-VİDEO

23:56
Elsad Abdullayev Kiprdəki mülkünü neçəyə satır?-VİDEO

09:48 "Ölkədə yüzlərlə KİV kiminsə icazəsini almadan fəaliyyət göstərirlər"

Türkiyədə sürgün həyatı yaşayan prezident öldü

12:59 Türkiyədə sürgün həyatı yaşayan prezident öldü

Hava şəraiti dəyişkən olacaq - sabah

10:17 Hava şəraiti dəyişkən olacaq - sabah

Məmməd Arazın xatirəsinə həsr olunan Şairlər Günü keçiriləcək

16:08 Məmməd Arazın xatirəsinə həsr olunan Şairlər Günü keçiriləcək

Daha alma almaya bənzəmir...

13:49
Daha alma almaya bənzəmir...

İnternetdə məşhurlaşan Çinarə:

19:08 İnternetdə məşhurlaşan Çinarə: "Açıq-saçıq geyinəndə də söz edirlər" - VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.