  



DİN-dən polisin düşdüyü dəhşətli qəza barədə rəsmi məlumatı

DİN-dən polisin düşdüyü dəhşətli qəza barədə rəsmi məlumatı

BUZOVNANIN BƏLƏDİYYƏ SƏDRİNDƏN BAŞ PROKURORA ŞOK ŞİKAYƏT– 4-cü YAZI-YENİLƏNDİ

BUZOVNANIN BƏLƏDİYYƏ SƏDRİNDƏN BAŞ PROKURORA ŞOK ŞİKAYƏT– 4-cü YAZI-YENİLƏNDİ

Yusif Hümbətovla Kərəm Həsənovdan prezidentə şikayət edildi-YENİLƏNDİ

Yusif Hümbətovla Kərəm Həsənovdan prezidentə şikayət edildi-YENİLƏNDİ

Kiprli nazir sarsaxladı: Qarabağı “ermənilərin tarixi ərazisidir” dedi

Kiprli nazir sarsaxladı: Qarabağı “ermənilərin tarixi ərazisidir” dedi

“ELÇİN QULİYEVLƏ MƏNİ İQBAL AĞAZADƏ GÖRÜŞDÜRDÜ!”

“ELÇİN QULİYEVLƏ MƏNİ İQBAL AĞAZADƏ GÖRÜŞDÜRDÜ!”

Mehriban Əliyeva məcburi köçkünlər üçün yaşayış kompleksinin təməlqoyma mərasimində

Mehriban Əliyeva məcburi köçkünlər üçün yaşayış kompleksinin təməlqoyma mərasimində


﻿

НАБУ не отпустило Насирова в США

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 31/5/2017
image here

Детективы Национального антикоррупционного бюро отказали отстраненному председателю Государственной фискальной службы в предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины. Такое решение было принято 30 мая по результатам рассмотрения ходатайства подозреваемого, сообщает пресс-служба ведомства.
"Это уже второе обращение председателя ГФС. Впервые к детективам Бюро он ходатайствовал в апреле с просьбой разрешить посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве. 25 мая в НАБУ поступило ходатайство о предоставлении разрешения на выезд в Соединенные Штаты Америки, мотивируя поездку необходимостью "прохождения лечения", - отметили в НАБУ.
В ведомстве пояснили, что в случае выезда за границу "гарантировать возврат подозреваемого в Украину не может ничего, кроме его правосознания". Кроме этого, между Украиной и США не заключено соглашение об экстрадиции.
Как известно, детективы НАБУ в начале марта 2017 года задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.
Следствие утверждает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.
Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.
7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.
Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.
Украинская правда


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Türkiyədə baş redaktor belə öldürüldü

10:37
Türkiyədə baş redaktor belə öldürüldü

Goranboyda dolu meyvəçiliyə ciddi ziyan vurub - VİDEO

16:19 Goranboyda dolu meyvəçiliyə ciddi ziyan vurub - VİDEO

Elsad Abdullayev Kiprdəki mülkünü neçəyə satır?-VİDEO

23:56
Elsad Abdullayev Kiprdəki mülkünü neçəyə satır?-VİDEO

“ELÇİN QULİYEVLƏ MƏNİ İQBAL AĞAZADƏ GÖRÜŞDÜRDÜ!”

21:40
“ELÇİN QULİYEVLƏ MƏNİ İQBAL AĞAZADƏ GÖRÜŞDÜRDÜ!”

İraqda kamikadze məktəbin yaxınlığında özünü partladıb: ölənlər və yaralananlar var

02:46 İraqda kamikadze məktəbin yaxınlığında özünü partladıb: ölənlər və yaralananlar var

Hava şəraiti dəyişkən olacaq - sabah

10:17 Hava şəraiti dəyişkən olacaq - sabah

Nazir müavini aksiya keçirən tələbələrlə görüşdü

15:52
Nazir müavini aksiya keçirən tələbələrlə görüşdü

Bakıda kredit borcuna görə bankın qarşısında ÖZÜNÜ YANDIRDI

12:19 Bakıda kredit borcuna görə bankın qarşısında ÖZÜNÜ YANDIRDI

İnternetdə məşhurlaşan Çinarə:

19:08 İnternetdə məşhurlaşan Çinarə: "Açıq-saçıq geyinəndə də söz edirlər" - VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.