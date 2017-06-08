  



Hüseynbala Mirələmov reanimasiyaya yerləşdirilib

Hüseynbala Mirələmov reanimasiyaya yerləşdirilib

Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev Gürcüstanın bir sıra KİV-lərinə müsahibə verib

Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev Gürcüstanın bir sıra KİV-lərinə müsahibə verib

MƏMURLARIMIZ XARİCDƏ DİNCƏLİRSƏ...-NAZİRİN MENYUSUNA

MƏMURLARIMIZ XARİCDƏ DİNCƏLİRSƏ...-NAZİRİN MENYUSUNA

Hüseynbala Mirələmov reanimasiyaya yerləşdirilib

Hüseynbala Mirələmov reanimasiyaya yerləşdirilib

Nobel mükafatçısı Aziz Sancar Azərbaycana gəlir

Nobel mükafatçısı Aziz Sancar Azərbaycana gəlir

“Azərbaycan” jurnalında gördüyüm süründürməçilik…

“Azərbaycan” jurnalında gördüyüm süründürməçilik…


﻿

Россиян предупредили о сокращении пенсионного обеспечения к 2020 году

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 8/6/2017
image here

Прогноз социально-экономического развития России предусматривает снижение пенсионного обеспечения. Об этом говорится в экспертном заключении Высшей школы экономики на поправки в бюджет 2017 года, сообщает Rambler News Service.
Согласно базовому сценарию прогноза, страховые пенсии в реальном выражении после снижения на 6,1 процента за 2015-2016 годы вырастут на 1,4 процента в 2017-м и снизятся на 0,2 процента за 2018-2020 годы, отмечают эксперты ВШЭ. «Таким образом, пенсии в реальном выражении по итогам 2020 года в рамках заложенных параметров индексации будут лишь на один процент больше уровня 2016 года, то есть практически не восстановятся после кризисного падения», — пишут они.
Кроме того, соотношение средней страховой пенсии к прожиточному минимуму пенсионера в 2017-2020 годах продолжит сокращаться. Так, в 2020-м этот показатель составит 159 процентов, в 2017-м он оценивается в 162 процента, в то время как в 2012 году он составлял 181 процент, указывают аналитики.
Они отмечают, что заложенные в прогноз Минэкономразвития параметры индексации пенсий приведут к снижению относительной обеспеченности пенсионеров. «Уровень пенсии в реальном выражении в 2020 году останется на пять процентов ниже, чем в 2014 году», — говорится в экспертном заключении.
7 июня первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик в беседе с «Лентой.ру» заявил, что без реализации стимулирующих государственных программ страховые пенсии в России превратятся в пособия по бедности.
К 2050 году дефицит мировой пенсионной системы составит почти 428 триллионов долларов, считают эксперты Всемирного экономического форума. При этом повышение пенсионного возраста во многих странах является неизбежной мерой, отмечают они.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Deputat Hüseynbala Mirələmov insult keçirib

17:01
Deputat Hüseynbala Mirələmov insult keçirib

AMEA-nın Cümhuriyyətlə bağlı reportajı - Video

13:11 AMEA-nın Cümhuriyyətlə bağlı reportajı - Video

“Aqrolizinq”in baş direktoruna niyə sonuncu xəbərdarlıq edildi?

09:03
“Aqrolizinq”in baş direktoruna niyə sonuncu xəbərdarlıq edildi?

Nobel mükafatçısı Aziz Sancar Azərbaycana gəlir

13:36 Nobel mükafatçısı Aziz Sancar Azərbaycana gəlir

Sarkisyan prezident kreslosunu Arutunyana verməyə hazırlaşır

15:30 Sarkisyan prezident kreslosunu Arutunyana verməyə hazırlaşır

Ordu Günü ilə Ramazan bayramı üst-üstə düşür-BEKAR ADAMLARA MUŞTULUQ

12:11 Ordu Günü ilə Ramazan bayramı üst-üstə düşür-BEKAR ADAMLARA MUŞTULUQ

“Azərbaycan” jurnalında gördüyüm süründürməçilik…

13:16
“Azərbaycan” jurnalında gördüyüm süründürməçilik…

Baş Prokurorluq Heydər Əsədova cinayət işi başlaya bilərmi?-YENİLƏNDİ

19:38
Baş Prokurorluq Heydər Əsədova cinayət işi başlaya bilərmi?-YENİLƏNDİ

“ƏRZAQ TƏDARÜKÜ VƏ TƏCHİZATI”NDA FERMERLƏRƏ KREDİT NECƏ VERİLİR?-YENİLƏNDİ-VİDEO

19:48
“ƏRZAQ TƏDARÜKÜ VƏ TƏCHİZATI”NDA FERMERLƏRƏ KREDİT NECƏ VERİLİR?-YENİLƏNDİ-VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.