- 19:42 Mühafizə Xidməti əməkdaşları ilə mağaza işçiləri arasında qarşıdurma-HƏBS VAR
- 18:27 Yataqxanadakı yanğın Prezidentin nəzarətindədir
- 17:30 Россиян предупредили о сокращении пенсионного обеспечения к 2020 году
-
17:01
Deputat Hüseynbala Mirələmov insult keçirib
- 16:45 Boko Haram məscidə hücum etdi - 14 ölü, 40 yaralı
- 16:35 Bakıda mühafizəçilərlə mağaza işçiləri arasında DAVA - 13 nəfər saxlanılıb
- 16:23 Taleh Bağırov və digərlərinin cinayət işi birinci instansiya məhkəməsinə qaytarılıb
-
15:24
Davudoğlu həbs təhlükəsi ilə üz-üzə - həmçinin bir neçə sabiq nazir...
-
13:51
Bakıda quldurluq edən qadın və kişi-TUTULDU
- 11:00 Heydər Əliyev Akademiyasında yeni dərs mövsümü
- 21:25 Yol polisi rəisinin oğlu maşını yüksək sürətlə belə aşırdı-YENİLƏNDİ
-
17:36
Qəbul imtahanlarında 17 min abituriyent 0-99 bal toplayıb
Россиян предупредили о сокращении пенсионного обеспечения к 2020 году
Прогноз социально-экономического развития России предусматривает снижение пенсионного обеспечения. Об этом говорится в экспертном заключении Высшей школы экономики на поправки в бюджет 2017 года, сообщает Rambler News Service.
Согласно базовому сценарию прогноза, страховые пенсии в реальном выражении после снижения на 6,1 процента за 2015-2016 годы вырастут на 1,4 процента в 2017-м и снизятся на 0,2 процента за 2018-2020 годы, отмечают эксперты ВШЭ. «Таким образом, пенсии в реальном выражении по итогам 2020 года в рамках заложенных параметров индексации будут лишь на один процент больше уровня 2016 года, то есть практически не восстановятся после кризисного падения», — пишут они.
Кроме того, соотношение средней страховой пенсии к прожиточному минимуму пенсионера в 2017-2020 годах продолжит сокращаться. Так, в 2020-м этот показатель составит 159 процентов, в 2017-м он оценивается в 162 процента, в то время как в 2012 году он составлял 181 процент, указывают аналитики.
Они отмечают, что заложенные в прогноз Минэкономразвития параметры индексации пенсий приведут к снижению относительной обеспеченности пенсионеров. «Уровень пенсии в реальном выражении в 2020 году останется на пять процентов ниже, чем в 2014 году», — говорится в экспертном заключении.
7 июня первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик в беседе с «Лентой.ру» заявил, что без реализации стимулирующих государственных программ страховые пенсии в России превратятся в пособия по бедности.
К 2050 году дефицит мировой пенсионной системы составит почти 428 триллионов долларов, считают эксперты Всемирного экономического форума. При этом повышение пенсионного возраста во многих странах является неизбежной мерой, отмечают они.
Согласно базовому сценарию прогноза, страховые пенсии в реальном выражении после снижения на 6,1 процента за 2015-2016 годы вырастут на 1,4 процента в 2017-м и снизятся на 0,2 процента за 2018-2020 годы, отмечают эксперты ВШЭ. «Таким образом, пенсии в реальном выражении по итогам 2020 года в рамках заложенных параметров индексации будут лишь на один процент больше уровня 2016 года, то есть практически не восстановятся после кризисного падения», — пишут они.
Кроме того, соотношение средней страховой пенсии к прожиточному минимуму пенсионера в 2017-2020 годах продолжит сокращаться. Так, в 2020-м этот показатель составит 159 процентов, в 2017-м он оценивается в 162 процента, в то время как в 2012 году он составлял 181 процент, указывают аналитики.
Они отмечают, что заложенные в прогноз Минэкономразвития параметры индексации пенсий приведут к снижению относительной обеспеченности пенсионеров. «Уровень пенсии в реальном выражении в 2020 году останется на пять процентов ниже, чем в 2014 году», — говорится в экспертном заключении.
7 июня первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик в беседе с «Лентой.ру» заявил, что без реализации стимулирующих государственных программ страховые пенсии в России превратятся в пособия по бедности.
К 2050 году дефицит мировой пенсионной системы составит почти 428 триллионов долларов, считают эксперты Всемирного экономического форума. При этом повышение пенсионного возраста во многих странах является неизбежной мерой, отмечают они.
Fikrini bildir
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər