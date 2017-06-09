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Самолеты коалиции США сбрасывают на Сирию фосфорные бомбы

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 9/6/2017
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В Сирии ВВС коалиции США сбрасывает на жилые районы в провинциальном центре Ракка фосфорные бомбы. Сведения поступают от местных жителей, их видеозаписи выставлены в социальных сетях, сообщает SANA.
Агентство напомнило, что использование этого оружия запрещено третьим протоколом Женевской конвенции от 1983 года. За сутки было совершено 25 налетов, удары были нанесены на стыке кварталов Мешлеб и Эс-Синаа, а также по району Эс-Сабахи. Погибли 17 человек, в том числе 12 из них стали жертвами удара по интернет-кафе в Эль-Джизре рядом с набережной Евфрата.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 6 июня начался штурм "столицы" "ИГ" Ракки. Этот город удерживается террористической группировкой с 2013 года.
В штурме вместе с альянсом "Демократических сил Сирии" принимают участи подразделения Корпуса морской пехоты США и ударные вертолеты Apache. Об этом сообщил журналистам представитель Пентагона Джефф Дэвис.



         

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