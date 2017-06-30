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Два самолета пострадали от удара молнии на подлете к Москве
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Два самолета пострадали от удара молнии на подлете к Москве
Самолеты "Боинг" и "Аэробус" попали сегодня в шторм. В оба судна ударила молния.
"Боинг" летел в Москву из Астрахани, конечным пунктом был аэропорт "Внуково". "Аэробус" выполнял маршрут из Праги и планировал сесть в "Шереметьево". Уже подлетая к столице, оба авиалайнера пострадали от разряда молнии. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в экстренных службах.
Никто из пассажиров не пострадал, а самолеты успешно сели в аэропортах назначения. Правда, на внешней стороне фюзеляжей после приземления обнаружены следы поражения. Так, на одном самолете оплавились несколько заклепок на обшивке фюзеляжа, на другом обнаружены повреждения на одном из стабилизаторов и обтекателей.
А вот у вылетевшего на Кубу пассажирского лайнера Airbus A330 авиакомпании Thomas Cook возникли проблемы с крылом. Во время полета над Атлантикой часть крыла отвалилась. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
pravda
"Боинг" летел в Москву из Астрахани, конечным пунктом был аэропорт "Внуково". "Аэробус" выполнял маршрут из Праги и планировал сесть в "Шереметьево". Уже подлетая к столице, оба авиалайнера пострадали от разряда молнии. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в экстренных службах.
Никто из пассажиров не пострадал, а самолеты успешно сели в аэропортах назначения. Правда, на внешней стороне фюзеляжей после приземления обнаружены следы поражения. Так, на одном самолете оплавились несколько заклепок на обшивке фюзеляжа, на другом обнаружены повреждения на одном из стабилизаторов и обтекателей.
А вот у вылетевшего на Кубу пассажирского лайнера Airbus A330 авиакомпании Thomas Cook возникли проблемы с крылом. Во время полета над Атлантикой часть крыла отвалилась. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
pravda
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