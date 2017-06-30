  



Ermənistan Azərbaycanla sərhəd boyu gizlənmək üçün bunkerlər qurur

Ermənistan Azərbaycanla sərhəd boyu gizlənmək üçün bunkerlər qurur

Müəllimlər Nazirlər Kabinetinə, sonra da Prezident Administrasiyasına yürüş etdi

Müəllimlər Nazirlər Kabinetinə, sonra da Prezident Administrasiyasına yürüş etdi

Azərbaycanlı iş adamı İstanbulda oğluna dəbdəbəli toy etdi

Azərbaycanlı iş adamı İstanbulda oğluna dəbdəbəli toy etdi

Azərbaycanda nəşriyyat direktoru vəfat edib

Azərbaycanda nəşriyyat direktoru vəfat edib

"Mənzillərə namizəd olan bəzi jurnalistlərin sənədləri saxtadır"

TƏBRIK!

TƏBRIK!


﻿

Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 30/6/2017
image here

Ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений пришли к выводу, что увеличение глобальной температуры на полградуса усилило экстремальные погодные условия, образующиеся по всей планете. Так, чаще стали возникать сильные ливни, грозы, а также продолжительные периоды аномальной жары. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Climate Change. О ней кратко говорится в пресс-релизе на сайте Phys.org.
Прогнозирование последствий глобального потепления на 1,5 и 2 градуса Цельсия включает определенные допущения. Например, ученые могут опираться на различные модели океанических циркуляций. Поэтому для исключения неопределенности специалисты обратились к данным многолетних метеорологических наблюдений.

Климатологи сравнили два 20-летних периода — 1960-1979 и 1991-2010 годов, между которыми средняя температура на Земле повысилась на 0,5 градуса Цельсия. Оказалось, что к концу данного промежутка времени увеличились такие метеорологические показатели, как продолжительность засушливых сезонов и интенсивность экстремальных ливней. Кроме того, средняя летняя температура повысилась более чем на 1 градус, а зимы в среднем стали теплее на 2,5 градуса Цельсия.

Согласно выводам ученых, эти погодные изменения выходят за рамки естественной изменчивости, то есть вызваны сжиганием ископаемых видов топлива человеком. Данные также согласуются с моделями, которые показали, что увеличение глобальной температуры из-за антропогенной деятельности на 2 градуса удвоит количество неурожаев, уменьшит доступность пресной воды и увеличит частоту аномальной жары.
lenta


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Güclü fırtına Moskvaya doğru hərəkət edir

18:52 Güclü fırtına Moskvaya doğru hərəkət edir

Oksana: “Mənə iyrənc təkliflər edirlər” - video

16:45 Oksana: “Mənə iyrənc təkliflər edirlər” - video

Onu bağışlamaq olarmı?-Ağəli Fərəcovun vəkilindən şok açıqlamalar

18:34
Onu bağışlamaq olarmı?-Ağəli Fərəcovun vəkilindən şok açıqlamalar

11:07
"Mənzillərə namizəd olan bəzi jurnalistlərin sənədləri saxtadır"

Два самолета пострадали от удара молнии на подлете к Москве

18:44
Два самолета пострадали от удара молнии на подлете к Москве

Bəzi bölgələrdə intensiv yağış yağacaq, dolu düşəcək - SABAH

13:45 Bəzi bölgələrdə intensiv yağış yağacaq, dolu düşəcək - SABAH

Könül Xasıyeva uzun fasilədən sonra səhnədə - video

14:45
Könül Xasıyeva uzun fasilədən sonra səhnədə - video

Azərbaycan prezidenti Formula-1 Azərbaycan Qran-Prisinin qalibinə kuboku təqdim edib

20:25
Azərbaycan prezidenti Formula-1 Azərbaycan Qran-Prisinin qalibinə kuboku təqdim edib

Könül Xasıyeva uzun fasilədən sonra səhnədə - video

14:45
Könül Xasıyeva uzun fasilədən sonra səhnədə - video

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.