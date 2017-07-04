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О вреде загара рассказали ученые

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 4/7/2017
Любители позагорать могут страдать почти такой же зависимостью, как алкоголики или наркоманы.
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При низких температурах ультрафиолетовое излучение способствует разрыву ДНК. К такому выводу пришли в ходе исследований сотрудники Квинслендского университета.
В ходе экспериментов ученые проверили, как на головастиков полосатой болотной лягушки действует ультрафиолетовая радиация. В результате они пришли к выводу, что у личинок при низких температурах быстрее деградировала ДНК.
Между тем, ученые утверждают, что любители позагорать могут страдать почти такой же зависимостью, как алкоголики или наркоманы. Это может объяснить, почему сотни мужчин и женщин продолжают загорать, несмотря на риск заболеть раком кожи.
Техасский университет провёл исследование, в ходе которого были опрошены 145 посетителей пляжей на острове Гальвестон. Им задавали вопросы, очень похожие на те, что используются в анкетах на определение алкогольной зависимости. Результаты исследования показали, что от 26% до 58% опрошенных можно назвать зависимыми от ультрафиолетовых лучей.

pravda


         

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