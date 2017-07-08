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Трамп и Путин договорились о дипломатическом канале по Украине
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп договорились создать дипломатический канал по Украине.
Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам первой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20, передает Интерфакс-Украина.
"Договорились создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов для того, чтобы использовать эту возможность, возможности, которые есть в США для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей с учетом и опираясь на тот потенциал, который заложен в Контактной группе и нормандском формате", - заявил глава МИД РФ.
Как сообщалось, Госдеп США назначил специального представителя по Украине. Им стал бывший посол страны в НАТО Курт Волкер.
Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам первой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20, передает Интерфакс-Украина.
"Договорились создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов для того, чтобы использовать эту возможность, возможности, которые есть в США для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей с учетом и опираясь на тот потенциал, который заложен в Контактной группе и нормандском формате", - заявил глава МИД РФ.
Как сообщалось, Госдеп США назначил специального представителя по Украине. Им стал бывший посол страны в НАТО Курт Волкер.
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