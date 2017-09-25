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Российский генерал погиб в Сирии
Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии в результате обстрела со стороны террористов ИГ.
Как передает Vzglyad.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в воскресенье Минобороны России.
Как отметили в Минобороны, "старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор". Он получил смертельное ранение от разрыва мины.
В.Асапов посмертно представлен к высокой государственной награде.
Как передает Vzglyad.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в воскресенье Минобороны России.
Как отметили в Минобороны, "старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор". Он получил смертельное ранение от разрыва мины.
В.Асапов посмертно представлен к высокой государственной награде.
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