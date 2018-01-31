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В США признались, что использовали Forbes для "кремлевского доклада"

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 31/1/2018
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Министерство финансов США использовало рейтинг 200 самых богатых российских бизнесменов по версии журнала Forbes для незасекреченной части "кремлевского доклада".
Это подтвердил представитель ведомства сайту BuzzFeed News. "Имена и активы олигархов в незасекреченной части доклада были отобраны на основе объективных критериев из общедоступных источников", - рассказал представитель Минфина США на условиях анонимности.
Другим источником для ведомства при составлении перечня россиян стала англоязычная версия сайта kremlin.ru, пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что американские чиновники добавляли в список россиян, чьи активы составляют один миллиард долларов и больше. По их словам, они использовали такой критерий отбора из-за отсутствия четкого объяснения слова "олигарх".
В то же время в Минфине отказались комментировать секретную часть списка, потому что в ней есть информация о "других лицах, которых мы считаем важными, но для описания их ролей и обязанностей некоторых из них были необходимы засекреченные данные".
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Как известно, Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина
В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.
Путин в свою очередь заявил, что так называемый "кремлевский список" осложняет российско-американские отношения, но пока РФ отвечать на этот "недружественный шаг" не будет.


         

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