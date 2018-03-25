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Украина перешла на летнее время

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 25/3/2018
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В ночь на воскресенье Украина перешла на летнее время - в 3:00 стрелки часов перевели на час вперед.
Согласно постановлению Кабмина, переход на летнее время в Украине уже более 20 лет происходит в последнее воскресенье марта.
Как сообщалось, 14 марта комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения и соцзащиты согласовала проект решения об обращении к Кабмину относительно пересмотра целесообразности введения и отмены перехода на летнее время.
8 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию провести оценку нынешней системы перевода стрелок часов дважды в год и при необходимости изменить ее.
В сентябре 2011 года Верховная Рада, вслед за Россией и Беларусью, отменила перевод часов на зимнее время, и таким образом Украина осталась в летнем времени.
Такое решение вызвало недовольство властей Западной Украины, где, как отмечалось, при отмене перехода на зимнее время светало бы только в 10:00.
В октябре 2011 года Рада отменила свое решение, поручив Кабмину внести на ее рассмотрение на протяжении месяца законопроект о порядке исчисления времени на территории Украины.
Затем Минэкономики инициировало отмену перехода уже на летнее время, а Кабмин в феврале 2012 одобрил этот законопроект и зарегистрировал его в Раде.
Парламент его так и не рассмотрел, и после избрания Рады нового созыва законопроект был отозван.


         

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