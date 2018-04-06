- 14:14 Əmlak Komitəsi Qubada regional forum keçirib
- 13:45 "Qoşulmama Hərəkatının bəzi üzvləri terrorizmə silah və maliyyə dəstəyi verir"
- 13:00 Gələcək kral İsraillə sülhün vaxtını açıqlayıb
- 12:49 Sabiq nazir xəstəxanaya yerləşdirilib
- 20:21 ABŞERONDA QADIN BUNA GÖRƏ İNTİHAR EDİB
- 15:01 "Hadisə sürücü məni söyəndən sonra baş verdi"
-
11:26
Lombard sahibi olan qadın 200 nəfəri aldatdı və məhkəmə zalında həbs edildi
-
15:09
DİN həkim-narkoloq vəzifəsinə işçi axtarır
- 11:23 Avtobus “Mercedes”lə toqquşdu: ölən və yaralananlar var
- 15:34 “Orden və medalları yığışdırıb, əvəzində insanlara pul mükafatları verməliyik”
- 15:19 “Kütləvi çıxarış” kampaniyası daha geniş formatda - Oğuzda
- 13:15 Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi aprel ayının ilk hərracını keçirdi
Любовь к гадалкам довела бывшего президента Южной Кореи до тюрьмы
Центральный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, обвиняемую в коррупции, к 24 годам тюрьмы. Об этом сообщает Reuters.
Трансляция заседания суда ведется в прямом эфире по крупнейшим телеканалам Южной Кореи, отмечает РИА Новости. Отмечается, что Пак Кын Хе предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации.
Прокуратура требовала для нее 30 лет тюремного заключения и штрафа в размере 118,5 миллиарда вон (около 95 миллионов долларов).
Осенью 2016 года в Южной Корее разгорелся крупный коррупционный скандал. Бывшая глава государства окружила себя сектантами и гадалками, которые имели доступ к секретным правительственным документам и оказывали влияние на политический курс страны.
Наибольшим авторитетом пользовалась Чхве Сун Силь. Прикрываясь именем президента, она оказывала давление на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).
В результате произошедшего президента Пак Кын Кхе отстранили от власти и отправили за решетку в конце марта 2017 года.
Трансляция заседания суда ведется в прямом эфире по крупнейшим телеканалам Южной Кореи, отмечает РИА Новости. Отмечается, что Пак Кын Хе предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации.
Прокуратура требовала для нее 30 лет тюремного заключения и штрафа в размере 118,5 миллиарда вон (около 95 миллионов долларов).
Осенью 2016 года в Южной Корее разгорелся крупный коррупционный скандал. Бывшая глава государства окружила себя сектантами и гадалками, которые имели доступ к секретным правительственным документам и оказывали влияние на политический курс страны.
Наибольшим авторитетом пользовалась Чхве Сун Силь. Прикрываясь именем президента, она оказывала давление на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).
В результате произошедшего президента Пак Кын Кхе отстранили от власти и отправили за решетку в конце марта 2017 года.
Fikrini bildir
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər