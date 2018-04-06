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Страстная пятница: наступил самый скорбный день для православных

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 6/4/2018
6 апреля был распят Иисус Христос, в этот день соблюдают самый строгий пост
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Сегодня, 6 апреля, наступил самый скорбный день у православных христиан — Страстная пятница, день распятия Иисуса Христа. В этот день церковь предписывает соблюдать самый строгий пост, а также исключить из распорядка работу по дому.
В Страстную пятницу верующие полностью отказываются от пищи до выноса в храм плащаницы. После этого разрешается употреблять хлеб и воду. Плащаницу выносят во время вечерни, которая у православных начинается около 15:00. Богослужение посвящается мукам Христам на кресте, его смерти и погребении.
На Руси верили, что испеченный в Страстную пятницу хлеб способен излечить от болезней. В некоторых странах в этот день устраивают театрализованные шествия.
Согласно Евангелию, Христос воскрес на третий день после смерти, то есть в воскресенье. В этот день и празднуют Пасху. В 2018 году она выпала на 8 апреля.
kp.ru


         

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