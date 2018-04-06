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Грузинским чиновникам больше не будут покупать черные автомобили
Квирикашвили призвал членов правительства оставить в прошлом "эпоху черных джипов"
Правительство Грузии решило изменить цвет закупаемых для госслужащих автомобилей с черного на любой другой. Соответствующее постановление было принято на этой неделе. Правительство решило также закупать для служебного пользования экономичные гибридные автомобили, работающие на электричестве и дизельном топливе.
В феврале этого года премьер Грузии Гиоргий Квирикашвили призвал членов правительства оставить в прошлом "эпоху черных джипов" и пересесть на служебные автомобили любых других цветов, так как черные джипы всех раздражают.
"Никто не утверждал правил, что госслужащие, особенно представители правоохранительных органов, обязательно должны ездить на черных автомобилях. Все начнется с министров и постепенно распространится везде", - заявил на одном из заседаний правительства премьер.
В марте этого года правительство Японии передало в дар правительству Грузии 96 легковых гибридных и электроавтомобилей марки "Мицубиси" белого цвета. Между тем, по решению премьера Квирикашвили, все эти автомобили были переданы патрульной полиции МВД Грузии и различным департаментам.
Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" весьма критично оценили решение правительства сменить цвет служебных автомобилей. Один из лидеров партии Ника Мелия заявил журналистам, что правительству "необходимо не менять цвет автомобилей, а вообще отказаться от обновления автопарка, тем более, что белые джипы стоят дороже черных".
Лидер "Единого национального движения" экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в свое время также призывал чиновников отказаться от черных джипов и хотел пересадить их на велосипеды, но не получил поддержки, однако эту идею он все же увековечил, установив в центре Тбилиси на площади Революции роз шестиметровый железный велосипед.interfax.ru
В феврале этого года премьер Грузии Гиоргий Квирикашвили призвал членов правительства оставить в прошлом "эпоху черных джипов" и пересесть на служебные автомобили любых других цветов, так как черные джипы всех раздражают.
"Никто не утверждал правил, что госслужащие, особенно представители правоохранительных органов, обязательно должны ездить на черных автомобилях. Все начнется с министров и постепенно распространится везде", - заявил на одном из заседаний правительства премьер.
В марте этого года правительство Японии передало в дар правительству Грузии 96 легковых гибридных и электроавтомобилей марки "Мицубиси" белого цвета. Между тем, по решению премьера Квирикашвили, все эти автомобили были переданы патрульной полиции МВД Грузии и различным департаментам.
Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" весьма критично оценили решение правительства сменить цвет служебных автомобилей. Один из лидеров партии Ника Мелия заявил журналистам, что правительству "необходимо не менять цвет автомобилей, а вообще отказаться от обновления автопарка, тем более, что белые джипы стоят дороже черных".
Лидер "Единого национального движения" экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в свое время также призывал чиновников отказаться от черных джипов и хотел пересадить их на велосипеды, но не получил поддержки, однако эту идею он все же увековечил, установив в центре Тбилиси на площади Революции роз шестиметровый железный велосипед.interfax.ru
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