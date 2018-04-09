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Сенатор: мир находится на грани последней войны человечества
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что не верит в результативность заседания по мировым угрозам.
9 апреля в Совбезе ООН пройдут сразу два экстренных заседания, где будут обсуждаться угрозы международному миру. Позже состоится заседание по поводу якобы произошедшей химатаке в Сирии, которое созвали девять стран, в том числе США, Великобритания, Франция, Швеция и Польша.
Как пояснил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, "я не испытываю иллюзий по поводу результативности этого заседания. Американцы научились создавать и в Совете Безопасности, и Генеральной ассамблее мнимое большинство в поддержку собственных позиций, разрушая ООН изнутри...Они вбивают гвозди в гроб, внутри которого находится система международного права, которая сложилась по итогам Второй мировой войны и холодной войны".
По его словам, "ситуация в мире накалилась до предела. Накалилась в силу последовательных и осознанных действий так называемого Запада, чтобы всеми средствами, в том числе через распространение лживой информации, утвердить собственное превосходство, монополию на истину и собственную неподсудность от оценок со стороны других частей мира, если так называемый Запад совершает ошибки или преступления".
Напомним, 8 апреля стало известно о применении в Сирии химического оружия. США обвинили в инциденте правительственные силы и возложили ответственность на Сирию и РФ.
"Большая цена будет заплачена", - написал также американский президент. Однако не пояснил, о чем именно идет речь. "Еще одна гуманитарная катастрофа безо всякой причины. Ужас!" - отметил Трамп.
Он также возложил ответственность на своего предшественника Барака Обаму за то, что тот не "пересек красную черту". В случае решительных действий экс-президента, считает Трамп, "сирийская катастрофа закончилась бы уже давно", а Асад "ушел бы в небытие".
pravda.ru
9 апреля в Совбезе ООН пройдут сразу два экстренных заседания, где будут обсуждаться угрозы международному миру. Позже состоится заседание по поводу якобы произошедшей химатаке в Сирии, которое созвали девять стран, в том числе США, Великобритания, Франция, Швеция и Польша.
Как пояснил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, "я не испытываю иллюзий по поводу результативности этого заседания. Американцы научились создавать и в Совете Безопасности, и Генеральной ассамблее мнимое большинство в поддержку собственных позиций, разрушая ООН изнутри...Они вбивают гвозди в гроб, внутри которого находится система международного права, которая сложилась по итогам Второй мировой войны и холодной войны".
По его словам, "ситуация в мире накалилась до предела. Накалилась в силу последовательных и осознанных действий так называемого Запада, чтобы всеми средствами, в том числе через распространение лживой информации, утвердить собственное превосходство, монополию на истину и собственную неподсудность от оценок со стороны других частей мира, если так называемый Запад совершает ошибки или преступления".
Напомним, 8 апреля стало известно о применении в Сирии химического оружия. США обвинили в инциденте правительственные силы и возложили ответственность на Сирию и РФ.
"Большая цена будет заплачена", - написал также американский президент. Однако не пояснил, о чем именно идет речь. "Еще одна гуманитарная катастрофа безо всякой причины. Ужас!" - отметил Трамп.
Он также возложил ответственность на своего предшественника Барака Обаму за то, что тот не "пересек красную черту". В случае решительных действий экс-президента, считает Трамп, "сирийская катастрофа закончилась бы уже давно", а Асад "ушел бы в небытие".
pravda.ru
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