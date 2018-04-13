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Германия призвала Запад давить на Россию и говорить с ней
Запад должен усилить давление на Россию в связи с событиями в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в эфире телеканала N-TV, передает ТАСС.
«Важно, чтобы западное сообщество действовало единым фронтом», — приводит его слова агентство. По мнению Мааса, ситуация в Сирии «не должна оставаться без последствий». То, что западные страны согласуют свои действия, показывает, что они намерены ответственно подойти к решению проблемы и не хотят эскалации конфликта, добавил он.
При этом глава ведомства отметил, что «урегулировать ситуацию будет возможно только при участии Москвы и с ней необходимо поддерживать диалог».
Ранее в Министерстве обороны Россиисообщали , что контактируют с США по ситуации в Сирии.
Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Позднее появилась информация, что на Думу сброшена хлорная бомба, также распространилась информация о применении нервно-паралитического газа. Президент США Дональд Трамп пообещал наказать Дамаск как виновного в этом. Дамаск все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила Вашингтон, что возможный ракетный удар по Сирии будет иметь последствия.
/lenta.ru
«Важно, чтобы западное сообщество действовало единым фронтом», — приводит его слова агентство. По мнению Мааса, ситуация в Сирии «не должна оставаться без последствий». То, что западные страны согласуют свои действия, показывает, что они намерены ответственно подойти к решению проблемы и не хотят эскалации конфликта, добавил он.
При этом глава ведомства отметил, что «урегулировать ситуацию будет возможно только при участии Москвы и с ней необходимо поддерживать диалог».
Ранее в Министерстве обороны Россиисообщали , что контактируют с США по ситуации в Сирии.
Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Позднее появилась информация, что на Думу сброшена хлорная бомба, также распространилась информация о применении нервно-паралитического газа. Президент США Дональд Трамп пообещал наказать Дамаск как виновного в этом. Дамаск все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила Вашингтон, что возможный ракетный удар по Сирии будет иметь последствия.
/lenta.ru
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