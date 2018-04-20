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Турция забрала свой золотой запас из США
Центральный банк Турции в 2017 году вывел весь золотой запас страны из США из-за ухудшения отношений с Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.
В американском Федеральном резерве хранилось около 28,7 тонны драгметалла. Выведенное из США золото частично возвращено в Турцию, а также направлено на хранение в Европу, в хранилища Банка Англии и Банка международных расчетов в Швейцарии.
В отчетах турецкого ЦБ в графе об имеющихся в Федрезерве золотых резервах республики по состоянию на 2016 год значится цифра в 28 тысяч 689 килограммов, а по состоянию на конец 2017 года стоят прочерки. Общий объем золотого резерва страны составляет 564,6 тонны, или более 20 миллиардов долларов.
По данным World Gold Council, в 2017 году Банк России стал мировым лидером по темпам увеличения резервов золота. В сентябре прошлого года золотой запас вырос на 34,6 тонны — до 1778,9 тонны, это максимальный месячный прирост с октября 2016 года. Таким образом, ЦБ занял шестое место по объему золота в резервах среди центральных банков мира.
lenta
В американском Федеральном резерве хранилось около 28,7 тонны драгметалла. Выведенное из США золото частично возвращено в Турцию, а также направлено на хранение в Европу, в хранилища Банка Англии и Банка международных расчетов в Швейцарии.
В отчетах турецкого ЦБ в графе об имеющихся в Федрезерве золотых резервах республики по состоянию на 2016 год значится цифра в 28 тысяч 689 килограммов, а по состоянию на конец 2017 года стоят прочерки. Общий объем золотого резерва страны составляет 564,6 тонны, или более 20 миллиардов долларов.
По данным World Gold Council, в 2017 году Банк России стал мировым лидером по темпам увеличения резервов золота. В сентябре прошлого года золотой запас вырос на 34,6 тонны — до 1778,9 тонны, это максимальный месячный прирост с октября 2016 года. Таким образом, ЦБ занял шестое место по объему золота в резервах среди центральных банков мира.
lenta
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