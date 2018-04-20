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На Гавайях запретят использование на пляжах крема для загара
По данным экологов, в день туристы выливают в море 200 литров косметического средства, что убивает уникальные гавайские коралловые рифы
В конгресс США внесен законопроект, который содержит в себе запрет на использование на территории штата Гавайи солнцезащитных кремов и любых других косметических средств к ним относящимся.
Таким образом американские конгрессмены выразили намерения прислушаться к бьющим не один год тревогу местным экологам, утверждающим, что репутация Гавайских островов как уникального в своем роде мирового курорта, куда стремятся миллионы отдыхающих по всему миру, под угрозой.
Экологи привели неутешительные цифры: ежедневно в воду с пляжей попадает более 200 литров крема от загара. Содержащиеся в кремах химические вещества — оксибензон и октиноксат попадают в воду во время купания человека и разрушает главную туристическую достопримечательность Гавайских островов — коралловые рифы, сообщает портал Honolulu Civil Beat.
Стоит отметить, что если документ обретет статус закона,то Гавайи войдут в историю как первый штат, запретивший солнцезащитные кремы с опасными веществами. Единственным исключением может стать необходимость использование солнцезащитных кремов по предписаниям медиков.
Таким образом американские конгрессмены выразили намерения прислушаться к бьющим не один год тревогу местным экологам, утверждающим, что репутация Гавайских островов как уникального в своем роде мирового курорта, куда стремятся миллионы отдыхающих по всему миру, под угрозой.
Экологи привели неутешительные цифры: ежедневно в воду с пляжей попадает более 200 литров крема от загара. Содержащиеся в кремах химические вещества — оксибензон и октиноксат попадают в воду во время купания человека и разрушает главную туристическую достопримечательность Гавайских островов — коралловые рифы, сообщает портал Honolulu Civil Beat.
Стоит отметить, что если документ обретет статус закона,то Гавайи войдут в историю как первый штат, запретивший солнцезащитные кремы с опасными веществами. Единственным исключением может стать необходимость использование солнцезащитных кремов по предписаниям медиков.
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