  



İlham Əliyev Novruz Məmmədovun Baş nazir təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalaDı

İlham Əliyev Novruz Məmmədovun Baş nazir təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalaDı

Yeni hökumətdə bir sıra vəzifələrə təyinat olmayıb, bəzi şəxslər isə öz vəzifələrində saxlanılıb - SİYAHI

Yeni hökumətdə bir sıra vəzifələrə təyinat olmayıb, bəzi şəxslər isə öz vəzifələrində saxlanılıb - SİYAHI

HEYDƏR ƏSƏDOV SUBSİDİYALARIN QURBANI OLDU

HEYDƏR ƏSƏDOV SUBSİDİYALARIN QURBANI OLDU

Abid Şərifov, Elçin Əfəndiyev və İsmət Abbasov hökumətin yeni tərkibində yer almayıb

Abid Şərifov, Elçin Əfəndiyev və İsmət Abbasov hökumətin yeni tərkibində yer almayıb

Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin yeni tərkibini təsdiqləyib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin yeni tərkibini təsdiqləyib - SİYAHI

«CƏNAB PREZİDENT, VƏLİ HÜSEYNOV KİMİ MƏMURLARLA NECƏ İŞLƏMƏK OLAR?»-YENİLƏNİR

«CƏNAB PREZİDENT, VƏLİ HÜSEYNOV KİMİ MƏMURLARLA NECƏ İŞLƏMƏK OLAR?»-YENİLƏNİR


﻿

Саргсян согласился покинуть свой пост после решения важных проблем

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 21/4/2018
«После этого у руля власти могут встать другие деятели»
image here

Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил, что после решения сложной геополитической ситуации в регионе к власти могут прийти другие деятели. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны, передает «Интерфакс».

«С моей стороны вступление в должность премьер-министра было обусловлено одним простым обстоятельством. В данном регионе со сложной геополитикой и в период, полный новых вызовов, мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное урегулирование проблемы Карабаха», — объяснил Саргсян.

По словам премьера, эти проблемы решаемы. «После этого у руля власти могут встать другие деятели», — отметил он.

Депутаты Национального собрания Армении 17 апреля проголосовали за назначение Саргсяна на пост премьер-министра. Согласно поправкам в конституцию страны, принятым в декабре 2015 года, с 2018-го премьер-министр Армении становится фактическим главой государства.

С 2008 по 2018 год Саргсян был президентом Армении. После него должность занял Армен Саркисян, который, согласно тем же поправкам, получает представительские функции. В отличие от президента, который теперь может занимать свой пост не более одного семилетнего срока, премьер-министр может избираться неограниченное количество раз.

Акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении продолжаются в Ереване с 13 апреля. Депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян 18 апреля объявил о создании комитета «бархатной революции» в Армении.
lenta


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
MƏHKƏMƏ ANS-LƏ BAĞLI QƏRARINI AÇIQLADI

16:37 MƏHKƏMƏ ANS-LƏ BAĞLI QƏRARINI AÇIQLADI

Rövşən Cavadov niyə Heydər Əliyevi ömürlük prezident görmək istəyirdi?-VIDEO

15:38
Rövşən Cavadov niyə Heydər Əliyevi ömürlük prezident görmək istəyirdi?-VIDEO

“MÜSTƏNTİQ MƏNƏ PUL, EV TƏKLİF EDİR…” – “Alışanov işi”ndə ŞOK bəyanat

18:29
“MÜSTƏNTİQ MƏNƏ PUL, EV TƏKLİF EDİR…” – “Alışanov işi”ndə ŞOK bəyanat

Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin yeni tərkibini təsdiqləyib - SİYAHI

18:25
Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin yeni tərkibini təsdiqləyib - SİYAHI

Meksikada UEFA Kuboku oğurlandı

09:47 Meksikada UEFA Kuboku oğurlandı

Bakıda yağış, dağlıq ərazilərdə isə qar gözlənilir

20:27 Bakıda yağış, dağlıq ərazilərdə isə qar gözlənilir

Həftəbecər

14:29 Həftəbecər

XALƏDDİN İSGƏNDƏROVUN

10:40
XALƏDDİN İSGƏNDƏROVUN "ÇÖLÜ BƏZƏK, İÇİ TƏZƏK" BİNALARI

«Təzadlar» Əyyub Kərimovun ən son videosunu təqdim edir-VİDEO

14:10
«Təzadlar» Əyyub Kərimovun ən son videosunu təqdim edir-VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.