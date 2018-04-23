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Депутатов РФ предложили лишать мандата за несоответствие расходов доходам

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Tarix: 23/4/2018
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В настоящее время предоставленные неверные данные в декларации о доходах парламентариям грозит разве что общественное порицание

Дисбаланс между заявленными доходами и реальными расходами российских парламентариев очень скоро может стать реальной угрозой расстаться с депутатским удостоверением. Кроме того, материальные блага, купленные народными избранниками на сомнительные средства, могут быть конфискованы и обращены в госказну.
Соответствующий законопроект, который на рассмотрение коллег не так давно внес депутат Анатолий Выборный, уже поддержала экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности.
Кроме того, в документа предлагается обязать народных избранников отражать в декларациях сделки, общая годовая стоимость которых превышает совокупный доход семьи за три предшествовавших отчетному периоду года, и источники средств на них. При выявлении подобного факта, попавшим под подозрение депутатом займется специальная комиссия. Которая, выявив нарушение законодательства, отправит материалы в Генпрокуратуру и судебные органы, сообщает газета "Известия".

В настоящее время российское законодательство приравнивает парламентариев к категории госслужащих. Тем не менее, для них предусмотрены гораздо более мягкие дисциплинарные наказания, в отличии от чиновников.
К примеру, госслужащего за предоставление недостоверных сведений уволят, а депутату или сенатору грозит разве что публикация этой информации в СМИ и на официальном сайте нижней палаты.


         

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