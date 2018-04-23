- 14:01 Energetika nazirinə yeni köməkçi təyin olunub
- 13:48 22 mayda keçiriləcək hərraca 70 dövlət əmlakı çıxarılıb
- 13:30 Su sayğaclarına qənim kəsilənlər yaxalandı
-
12:45
Депутатов РФ предложили лишать мандата за несоответствие расходов доходам
- 12:27 “ASAN Xidmət”ə rəhbərlik Ülvi Mehdiyevə tapşırılıb
- 12:05 İrəvanda etiraz dalğası genişlənib - tələbələr dərsləri boykot etdilər
-
11:30
Gizli ibadət-tədris kompleksi aşkarlanıb - DTX araşdırır
-
11:14
ABŞ-dakı erməni icması da Serj Sarqsyana qarşı çıxdı
- 10:57 İrəvanda etirazlar davam edir - lidersiz qalsalar da
- 10:42 Paşinyanın saxlandığı yer məlum deyil - vəkilindən açıqlama
- 10:09 Axtarışda olan şəxs xəstəxanadan qaçıb
- 09:43 Bakıda tıxac var - bəzi yollar baglandığı üçün (SİYAHI)
Депутатов РФ предложили лишать мандата за несоответствие расходов доходам
В настоящее время предоставленные неверные данные в декларации о доходах парламентариям грозит разве что общественное порицание
Дисбаланс между заявленными доходами и реальными расходами российских парламентариев очень скоро может стать реальной угрозой расстаться с депутатским удостоверением. Кроме того, материальные блага, купленные народными избранниками на сомнительные средства, могут быть конфискованы и обращены в госказну.
Соответствующий законопроект, который на рассмотрение коллег не так давно внес депутат Анатолий Выборный, уже поддержала экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности.
Кроме того, в документа предлагается обязать народных избранников отражать в декларациях сделки, общая годовая стоимость которых превышает совокупный доход семьи за три предшествовавших отчетному периоду года, и источники средств на них. При выявлении подобного факта, попавшим под подозрение депутатом займется специальная комиссия. Которая, выявив нарушение законодательства, отправит материалы в Генпрокуратуру и судебные органы, сообщает газета "Известия".
В настоящее время российское законодательство приравнивает парламентариев к категории госслужащих. Тем не менее, для них предусмотрены гораздо более мягкие дисциплинарные наказания, в отличии от чиновников.
К примеру, госслужащего за предоставление недостоверных сведений уволят, а депутату или сенатору грозит разве что публикация этой информации в СМИ и на официальном сайте нижней палаты.
Дисбаланс между заявленными доходами и реальными расходами российских парламентариев очень скоро может стать реальной угрозой расстаться с депутатским удостоверением. Кроме того, материальные блага, купленные народными избранниками на сомнительные средства, могут быть конфискованы и обращены в госказну.
Соответствующий законопроект, который на рассмотрение коллег не так давно внес депутат Анатолий Выборный, уже поддержала экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности.
Кроме того, в документа предлагается обязать народных избранников отражать в декларациях сделки, общая годовая стоимость которых превышает совокупный доход семьи за три предшествовавших отчетному периоду года, и источники средств на них. При выявлении подобного факта, попавшим под подозрение депутатом займется специальная комиссия. Которая, выявив нарушение законодательства, отправит материалы в Генпрокуратуру и судебные органы, сообщает газета "Известия".
В настоящее время российское законодательство приравнивает парламентариев к категории госслужащих. Тем не менее, для них предусмотрены гораздо более мягкие дисциплинарные наказания, в отличии от чиновников.
К примеру, госслужащего за предоставление недостоверных сведений уволят, а депутату или сенатору грозит разве что публикация этой информации в СМИ и на официальном сайте нижней палаты.
Fikrini bildir
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər