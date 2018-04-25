  





"Azərbaycanla Türkiyə arasında əlaqələr ən yüksək səviyyədədir"

Sumqayıtdakı 44 saylı uşaq bağçasıdır, yoxsa rüşvət yuvası? - YENİLƏNİB

Sumqayıtdakı 44 saylı uşaq bağçasıdır, yoxsa rüşvət yuvası? - YENİLƏNİB

Nazir Ramil Usubovdan yeni təyinat

Nazir Ramil Usubovdan yeni təyinat

Səttar Mehbalıyevin komitə sədrindən prezidentə şikayət-YENİLƏNİR

Səttar Mehbalıyevin komitə sədrindən prezidentə şikayət-YENİLƏNİR

Ukrayna mətbuatında Azərbaycan əleyhinə təxribat xarakterli yazı

Ukrayna mətbuatında Azərbaycan əleyhinə təxribat xarakterli yazı

TANINMIŞ JURNALİST REKTOR ƏDALƏT MURADOVA MÜRACİƏT ETDİ

TANINMIŞ JURNALİST REKTOR ƏDALƏT MURADOVA MÜRACİƏT ETDİ


﻿

Оппозиция в Армении назвала условия своего участия в выборах

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 25/4/2018
Лидер протестного движения Никол Пашинян заявил, что оппозиция будет бойкотировать выборы, если они пройдут при премьере от правящей Республиканской партии
image here

В Армении лидер протестного движения Никол Пашинян заявил, что оппозиция будет бойкотировать парламентские выборы, если они состоятся при премьере от правящей Республиканской партии Армении (РПА).
"Они хотят, чтобы выборы прошли в условиях, когда врио премьера будет представителем РПА. Какими будут эти выборы, мы знаем с 2017 года... Мы просто можем бойкотировать эти выборы, причем не пассивно, а блокируя избирательные участки и не позволяя организовать мероприятие по возрождению РПА", — заявил Пашинян в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.
Таким образом он прокомментировал заявления временно исполняющего обязанности премьер-министра Карена Карапетяна о вероятном проведении досрочных парламентских выборов в Армении. По словам Пашиняна, акции протеста продолжатся, если требования не будут выполнены.
Напомним, в понедельник, 23 апреля, подал в отставку премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне массовых демонстраций. Оппозиция выступала против назначения его на этот пост, обвиняя в ухудшении экономической ситуации в стране.
kp.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Minsk qrupunun həmsədrləri İrəvan hadisələri ilə bağlı bəyanat yayıb

08:48 Minsk qrupunun həmsədrləri İrəvan hadisələri ilə bağlı bəyanat yayıb

Arizona Senatı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyannamə qəbul edib -video

11:00
Arizona Senatı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyannamə qəbul edib -video

TANINMIŞ JURNALİST REKTOR ƏDALƏT MURADOVA MÜRACİƏT ETDİ

00:07
TANINMIŞ JURNALİST REKTOR ƏDALƏT MURADOVA MÜRACİƏT ETDİ

Ukrayna mətbuatında Azərbaycan əleyhinə təxribat xarakterli yazı

10:28
Ukrayna mətbuatında Azərbaycan əleyhinə təxribat xarakterli yazı

Ermənistan hakimiyyəti etirazlara davam gətirə bilmir

14:37
Ermənistan hakimiyyəti etirazlara davam gətirə bilmir

“Çuğundur şirəsi uşağın qanını artırmır” – PEDİATRDAN VACİB TÖVSİYƏ

16:00 “Çuğundur şirəsi uşağın qanını artırmır” – PEDİATRDAN VACİB TÖVSİYƏ

Həftəbecər

20:39 Həftəbecər

Hacıbala Abutalıbov yeganə icra başçısıdır ki...

19:28
Hacıbala Abutalıbov yeganə icra başçısıdır ki...

Paşinyan:

12:15
Paşinyan: "...İrəvana nəzarəti ələ alacağıq" -video

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.