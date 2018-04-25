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Оппозиция в Армении назвала условия своего участия в выборах
Лидер протестного движения Никол Пашинян заявил, что оппозиция будет бойкотировать выборы, если они пройдут при премьере от правящей Республиканской партии
В Армении лидер протестного движения Никол Пашинян заявил, что оппозиция будет бойкотировать парламентские выборы, если они состоятся при премьере от правящей Республиканской партии Армении (РПА).
"Они хотят, чтобы выборы прошли в условиях, когда врио премьера будет представителем РПА. Какими будут эти выборы, мы знаем с 2017 года... Мы просто можем бойкотировать эти выборы, причем не пассивно, а блокируя избирательные участки и не позволяя организовать мероприятие по возрождению РПА", — заявил Пашинян в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.
Таким образом он прокомментировал заявления временно исполняющего обязанности премьер-министра Карена Карапетяна о вероятном проведении досрочных парламентских выборов в Армении. По словам Пашиняна, акции протеста продолжатся, если требования не будут выполнены.
Напомним, в понедельник, 23 апреля, подал в отставку премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне массовых демонстраций. Оппозиция выступала против назначения его на этот пост, обвиняя в ухудшении экономической ситуации в стране.
kp.
"Они хотят, чтобы выборы прошли в условиях, когда врио премьера будет представителем РПА. Какими будут эти выборы, мы знаем с 2017 года... Мы просто можем бойкотировать эти выборы, причем не пассивно, а блокируя избирательные участки и не позволяя организовать мероприятие по возрождению РПА", — заявил Пашинян в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.
Таким образом он прокомментировал заявления временно исполняющего обязанности премьер-министра Карена Карапетяна о вероятном проведении досрочных парламентских выборов в Армении. По словам Пашиняна, акции протеста продолжатся, если требования не будут выполнены.
Напомним, в понедельник, 23 апреля, подал в отставку премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне массовых демонстраций. Оппозиция выступала против назначения его на этот пост, обвиняя в ухудшении экономической ситуации в стране.
kp.
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