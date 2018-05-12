- 17:17 "QOCA"NIN QAÇMASINA KÖMƏK EDƏN QADININ VƏ TAKSİ SÜRÜCÜSÜNÜN HƏBS MÜDDƏTİ ARTIRILDI
- 14:17 ETSN şadlıq saraylarına təmizləyici qurğular quraşdırmasını tövsiyə edib
-
09:01
ANA ÖZÜNÜ VƏ 6 AYLIQ ÖVLADINI YANDIRARAQ İNTİHAR EDİB -SƏBƏB
-
15:00
Tovuzda polis əməkdaşı əməliyyat zamanı xəsarət alıb
- 08:28 Azərbaycan "Eurovision"un finalına çıxa bilməyib - VİDEO - YENİLƏNİB
-
00:16
Alman faşizmi üzərində qələbədən 73 il ötür
-
23:04
"Azərsun Holdinq" təbrik edir!
-
11:45
Sahil Babayevin yerinə təyinat olub
-
23:48
Tramp tezliklə İranla bağlı qərarını açıqlayacaq
- 23:31 Tramp da Putini təbrik etdi
- 22:49 Naxçıvan Muxtar Respublikasına prokuror təyin edilib - SƏRƏNCAM
- 17:31 İsraildən şok təhdid: “Əsədi öldürüb, rejimi devirərik”
История героев не забывает
Знамя Победы над поверженным Рейхстагом в мае 1945 года водрузили сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария. Первый был родом из-под Смоленска, второй - из Грузии. В годы Великой Отечественной войны на фронте бок о бок защищали свою Родину - Советский Союз - русский и украинец, белорус и узбек, татарин и казах. И в этом многонациональном единстве, возможно, и кроется причина Победы над фашизмом. Победы, которая была достигнута только благодаря героизму всего Советского народа.
В СССР высшей наградой за проявленные отвагу и героизм было присвоение звания Героя Советского Союза. За период Великой Отечественной войны Звездой Героя были награждены более 11 тысяч человек. Это были люди разных национальностей. Например, среди Героев Советского Союза насчитывается 43 азербайджанца. Среди награждённых этим почётным званием 18 уроженцев Марийской республики.
К сожалению, те годы, когда СССР был единый и могучей страной, остались в прошлом. Все меньше остается в живых и тех, кто стоял у истоков Победы, кто ее творил.
Накануне Дня Победы представители азербайджанской диаспоры в Республике Марий Эл пригласили в гости ветеранов Великой Отечественной войны. Им были вручены памятные подарки. Среди приглашённых был и Валентин Петрович Лобанов, который в ноябре прошлого года отметил свой 90-летний юбилей. До Великой Отечественной войны Валентин Петрович успел закончить 5 классов школы. После отправки отца в армию в течение года он потерял мать и двух сестер. А в октябре 1944 года его призвали в армию и направили в стрелковую роту военной части 9963 Тихоокеанского флота, расположенную в 40 километрах от Владивостока. Воинская часть охраняла объекты военно-воздушных сил и обеспечивала самолеты боеприпасами. Демобилизовавшись в ноябре 1956 года, Валентин Петрович вернулся на родину в Кировскую область, а затем приехал в Марийскую АССР. В 1961 году по рекомендации обкома партии поступил на службу в МВД на должность заместителя начальника отдела ГАИ МВД. Через несколько лет был назначен начальником отдела ГИБДД. Больше 20 лет отдал Валентин Петрович службе в Госавтоинспекции. Несмотря на то, что Валентин Петрович прошел трудный жизненный путь, он и сейчас не теряет энергии. Находясь на пенсии, ветеран активно общается с молодым поколением сотрудников и делится своим профессионализмом и опытом, вносит значительный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи.
«9 мая – это праздничный день для каждого из нас. В памяти народа навсегда останется эта священную дату. День Победы – это то, что объединяет нас, людей разных национальностей. Мы всегда будем помнить самоотверженность и мужество тех, кто сражался за Родину на полях сражений Великой Отечественной войны», - сказал на встрече с ветеранами представитель общественной организации «Аз Мари».
Многие на этой встрече говорили о том, что Победа Советского народа в борьбе с фашизмом, дала возможность мирно жить, работать и любить. И сегодня наша задача – сберечь и сохранить историческую правду о тех суровых годах, память о живых и павших героях. Героев разных национальностей, которые сражались на фронтах, трудились в тылу, восстанавливали разрушенное народное хозяйство.
«День Победы является символом стойкости, мужества и отваги. И мы по-прежнему говорим о единстве многонациональной страны в годы Великой Отечественной войны. Говорим об искренней любви к Родине», - подытожил представитель общественной организации.
Октай Гусейнов,
председатель Азербайджанской диаспоры в Марий Эл
В СССР высшей наградой за проявленные отвагу и героизм было присвоение звания Героя Советского Союза. За период Великой Отечественной войны Звездой Героя были награждены более 11 тысяч человек. Это были люди разных национальностей. Например, среди Героев Советского Союза насчитывается 43 азербайджанца. Среди награждённых этим почётным званием 18 уроженцев Марийской республики.
К сожалению, те годы, когда СССР был единый и могучей страной, остались в прошлом. Все меньше остается в живых и тех, кто стоял у истоков Победы, кто ее творил.
Накануне Дня Победы представители азербайджанской диаспоры в Республике Марий Эл пригласили в гости ветеранов Великой Отечественной войны. Им были вручены памятные подарки. Среди приглашённых был и Валентин Петрович Лобанов, который в ноябре прошлого года отметил свой 90-летний юбилей. До Великой Отечественной войны Валентин Петрович успел закончить 5 классов школы. После отправки отца в армию в течение года он потерял мать и двух сестер. А в октябре 1944 года его призвали в армию и направили в стрелковую роту военной части 9963 Тихоокеанского флота, расположенную в 40 километрах от Владивостока. Воинская часть охраняла объекты военно-воздушных сил и обеспечивала самолеты боеприпасами. Демобилизовавшись в ноябре 1956 года, Валентин Петрович вернулся на родину в Кировскую область, а затем приехал в Марийскую АССР. В 1961 году по рекомендации обкома партии поступил на службу в МВД на должность заместителя начальника отдела ГАИ МВД. Через несколько лет был назначен начальником отдела ГИБДД. Больше 20 лет отдал Валентин Петрович службе в Госавтоинспекции. Несмотря на то, что Валентин Петрович прошел трудный жизненный путь, он и сейчас не теряет энергии. Находясь на пенсии, ветеран активно общается с молодым поколением сотрудников и делится своим профессионализмом и опытом, вносит значительный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи.
«9 мая – это праздничный день для каждого из нас. В памяти народа навсегда останется эта священную дату. День Победы – это то, что объединяет нас, людей разных национальностей. Мы всегда будем помнить самоотверженность и мужество тех, кто сражался за Родину на полях сражений Великой Отечественной войны», - сказал на встрече с ветеранами представитель общественной организации «Аз Мари».
Многие на этой встрече говорили о том, что Победа Советского народа в борьбе с фашизмом, дала возможность мирно жить, работать и любить. И сегодня наша задача – сберечь и сохранить историческую правду о тех суровых годах, память о живых и павших героях. Героев разных национальностей, которые сражались на фронтах, трудились в тылу, восстанавливали разрушенное народное хозяйство.
«День Победы является символом стойкости, мужества и отваги. И мы по-прежнему говорим о единстве многонациональной страны в годы Великой Отечественной войны. Говорим об искренней любви к Родине», - подытожил представитель общественной организации.
Октай Гусейнов,
председатель Азербайджанской диаспоры в Марий Эл
Fikrini bildir
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər