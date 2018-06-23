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14:22
СБУ предупредила заказанный из РФ теракт в Харькове
СБУ заявляет, что предупредила террористический акт в Харькове возле памятника воинам УПА, заказанный спецслужбами РФ, как передаёт tezadlar.az со ссылкой ukrainskaya pravda.
Как сообщается на сайте спецслужбы, операцию провели сотрудники контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуратуры.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что для осуществления ряда террористических актов на территории региона российские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления".
Как отметили в СБУ, с 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинского, сепаратистского и экстремистского содержания.
Контрразведчики СБ Украины установили, что в апреле 2018 года спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ "ХДС" для проведения на территории Харькова террористической деятельности.
"Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при закладке взрывчатки под памятный знак", - сообщили в спецслужбе.
Как сообщается на сайте спецслужбы, операцию провели сотрудники контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуратуры.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что для осуществления ряда террористических актов на территории региона российские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления".
Как отметили в СБУ, с 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинского, сепаратистского и экстремистского содержания.
Контрразведчики СБ Украины установили, что в апреле 2018 года спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ "ХДС" для проведения на территории Харькова террористической деятельности.
"Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при закладке взрывчатки под памятный знак", - сообщили в спецслужбе.
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