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США обвинили РФ в давлении на независимые СМИ из-за штрафа Радио Свобода

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 7/7/2018
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Госдепартамент США обвинил власти России в оказании давления на независимых журналистов в связи с так называемым законом о СМИ – "иностранных агентах".
Как пишет Радио Свобода, представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что российские власти преднамеренно используют этот закон только в отношении американских СМИ – "Голоса Америки" и Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
Так она прокомментировала решение московского суда о штрафе в отношении медиакорпорации, в состав которой входит и Русская служба Радио Свобода.
Науэрт также осудила поправку к закону, находящуюся на рассмотрении Государственной думы, – о возможности внесения физических лиц, сотрудничающих с зарубежными СМИ, в число "иностранных агентов".
"Соединенные Штаты вновь призывают Россию... соблюдать основные права, включая свободу высказывания", – заявила Науэрт.
Ранее представитель ОБСЕ по свободе медиа Арлем Дезир подверг критике решение суда в отношении Радио Свободная Европа/Радио Свобода, заявив, что закон о СМИ – "иностранных агентах" сокращает пространство свободы прессы в России.
Исполнительный директор американского Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) Джон Лэнсинг назвал решение суда атакой на независимые медиа, работающие в интересах российской аудитории.
Он подчеркнул, что закон "об иностранных агентах" был применен только к медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – некоммерческой организации, финансируемой Конгрессом США, и к "Голосу Америки".
При этом международное вещание США защищено законодательством, которое гарантирует медийным компаниям редакционную независимость в определении их контента. Поэтому ни РСЕ/РС, ни кто-либо работающий на эту компанию не являются агентом правительства Соединенных Штатов – говорится в заявлении.
5 июня ​мировой судья Тверского района города Москвы назначил штраф медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в размере 100 тысяч рублей по иску Министерства юстиции России – за "непредоставление органам государственной власти финансовой информации, вытекающей из обязанностей неправительственной организации, выполняющей функции иностранного агента".​
Как разъяснила в ходе судебного заседания юрист РСЕ/РС​, ​корпорация не могла подать документы в срок, поскольку Министерство юстиции России, несмотря на неоднократные обращения, не разъяснило точный порядок их заполнения и сам порядок отчетности для СМИ – "иностранных агентов".
25 ноября 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий приравнивать зарубежные СМИ к иностранным агентам.
5 декабря 2017 года министерство юстиции Российской Федерации включило в список иностранных агентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", "Радио Свобода" и телеканал "Настоящее время".


         

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