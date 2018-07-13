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Конфликт в отеле Турции: за пострадавшим украинцем отправят сансамолет
Украинца Андрея Сову, пострадавшего в конфликте с гражданином России 7 июля в отеле в Турции, могут транспортировать на родину санитарным самолетом. Как сообщает tezadlar.az, об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"По предварительной информации, страховой компанией принято решение о транспортировке украинца из Анталии в Запорожье сансамолетом", - отметил Кирилич.
По его словам, сейчас решаются технические вопросы, время вылета уточняется.
Кирилич добавил, что Сова сих пор в коме, но врачи дали согласие на его транспортировку.
По данным источника "Украинской правды", перелет может состояться 14 июля.
Как сообщалось, украинский консул узнал о ситуации от жены потерпевшего.
Женщина рассказала, что конфликтная ситуация между гражданином России и 57-летним жителем Запорожья Андреем Совой произошла 7 июля. В результате конфликта украинец упал и ударился головой.
По некоторым данным, россиянин пришел из соседнего отеля и избил украинца.
Мужчину с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг госпитализировали в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Мужчина впал в кому.
Вместе с тем, по данным агентства "Интерфакс-Украина", в крови пострадавшего было обнаружено большое содержание алкоголя, поэтому страховая компания признала этот случай не страховым и отказалась осуществлять оплату.
"По предварительной информации, страховой компанией принято решение о транспортировке украинца из Анталии в Запорожье сансамолетом", - отметил Кирилич.
По его словам, сейчас решаются технические вопросы, время вылета уточняется.
Кирилич добавил, что Сова сих пор в коме, но врачи дали согласие на его транспортировку.
По данным источника "Украинской правды", перелет может состояться 14 июля.
Как сообщалось, украинский консул узнал о ситуации от жены потерпевшего.
Женщина рассказала, что конфликтная ситуация между гражданином России и 57-летним жителем Запорожья Андреем Совой произошла 7 июля. В результате конфликта украинец упал и ударился головой.
По некоторым данным, россиянин пришел из соседнего отеля и избил украинца.
Мужчину с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг госпитализировали в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Мужчина впал в кому.
Вместе с тем, по данным агентства "Интерфакс-Украина", в крови пострадавшего было обнаружено большое содержание алкоголя, поэтому страховая компания признала этот случай не страховым и отказалась осуществлять оплату.
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